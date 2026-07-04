پایان دوران معجزه‌ پاراگوئه در جام جهانی با حمله امباپه

به گزارش ایلنا، این فرانسه مهارنشدنی است و هیچکس نمی‌تواند جلوی کیلیان امباپه را بگیرد. این مهاجم گلزن به روند درخشان خود در جام جهانی ادامه می‌دهد و در ماراتن شخصی‌اش برای تصاحب کفش طلا و رسیدن به عنوان برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی، در انتظار قربانی بعدی خود است تا پا جای پای لیونل مسی بگذارد. در سمت مقابل، «معجزه پاراگوئه» با هدایت گوستاوو آلفارو قرار دارد. با وجود اینکه فرانسوی‌ها مرگبارترین مثلث تهاجمی کل تورنمنت را در اختیار دارند، اما تقابل با پاراگوئه برای این سه ستاره بزرگ به هیچ وجه مسابقه آسانی نخواهد بود.

این امباپه، یک فوق‌ستاره کاملاً متفاوت است؛ پخته‌تر، متمرکزتر روی موفقیت تیمی و سرانجام پذیرای نقش رهبری خود در زمین. هیچکس بهتر از او شایسته این جایگاه نیست. در فرانسه حتی همه از رویکرد جدید او شگفت‌زده شده‌اند؛ او با عملکردش الگو شده و به رهبر معنوی تیم، به خصوص برای بازیکنان تازه‌واردی که اولین جام جهانی خود را تجربه می‌کنند، تبدیل شده است.

به همین دلیل است که تمام تیم در کنار «موبوتو کیلیان» پارو می‌زنند؛ لقبی که عثمان دمبله به شوخی و با اشاره به دیکتاتور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو روی او گذاشته است. او اکنون ۱۰۰ بازی ملی برای فرانسه انجام داده، با ۶۲ گل برترین گلزن تاریخ کشورش است، با ۱۸ گل پرگل‌ترین فرانسوی تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود و تنها بازیکن تاریخ است که هرگز یک فینال را در وقت‌های قانونی نباخته است.

بردلی بارکولا پیش از دیدار مقابل پاراگوئه فاش کرد: «او بسیار با ما درگیر است و صحبت‌های زیادی با سرمربی انجام می‌دهد.» در این تورنمنت که در آمریکای شمالی برگزار می‌شود، امباپه برعکس دوره گذشته، شرکای ایده‌آلی برای باور داشتن به فتح سومین ستاره پیدا کرده است. تیری آنری پس از یک شاهکار دیگر مقابل سوئد، توصیف بی‌نظیری از این خط حمله داشت: «اولیسه پاس را می‌بیند، دمبله حرکت را می‌بیند و امباپه شوت را می‌بیند. وقتی سه مهاجم بخش‌های مختلف یک هدف واحد را درک می‌کنند، دفاع کردن مقابل آن‌ها شبیه به دعا و نیایش می‌شود.» آن‌ها آماده‌ترین مثلث هجمی کل تورنمنت هستند. سه تفنگداری که با حضور دزیره دوئه و بردلی بارکولا که در حال حاضر برای پست بال چپ می‌جنگند، به راحتی می‌توانند به پنج تفنگدار تبدیل شوند.

اتحاد شوم سه تفنگدار برای ویرانی رقبا

«کیکی» حس بویایی فوق‌العاده‌ای در گلزنی دارد و تا اینجای تورنمنت ۶ گل و ۲ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. هر زمان که او نتواند تور دروازه را پیدا کند، «پشه» (عثمان دمبله) وارد عمل می‌شود؛ دقیقاً همان کاری که با هت‌تریک خود مقابل نروژ انجام داد تا خودش را هم در صف مدعیان کفش طلا قرار دهد. از سوی دیگر، اولیسه جادو تزریق می‌کند. اروپا شیفته این بازیکن لندنی‌الاصل شده، اما او خودش را از حواشی و کانون توجهات دور نگه داشته است. او ۵ پاس گل در کارنامه دارد و بازی را با ریتمی که ذهن خودش دیکته می‌کند، به شکل یک ارکستر هدایت می‌کند. به قول خود تیری آنری، او «بهترین بازیکن فرانسه» است و فهمیدن دلیلش اصلاً کار سختی نیست.

در جبهه مقابل، تیم شگفتی‌ساز پاراگوئه قرار دارد که پس از حذف کردن آلمان در ضربات پنالتی، به دنبال تکرار موفقیت‌های خود است. هیچکس به پاراگوئه باور نداشت، به جز خود بازیکنان و گوستاوو آلفارو. آن‌ها از نسلی بااستعداد بهره می‌برند، به خصوص در خط حمله با حضور خولیو انسیسو که دروازه ژرمن‌ها را باز کرد و یکی از درخشان‌ترین استعدادهای این کشور است. همچنین دیگو گومز پس از محرومیت در بازی گذشته، به خط هافبک بازخواهد گشت. بزرگترین علامت سوال پاراگوئه در خط دفاعی است، جایی که عمر الدرته همچنان با مصدومیت کشیدگی عضله دست و پنجه نرم می‌کند.

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