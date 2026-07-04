ستاره جدید رئال مادرید در جام جهانی ناپدید شد

به گزارش ایلنا، برناردو سیلوا که پیش از آغاز مسابقات یکی از مهره‌های کلیدی پرتغال محسوب می‌شد، تنها در دیدار نخست برابر کنگو که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما نمایش کم‌فروغ او باعث شد جایگاهش در ادامه رقابت‌ها متزلزل شود.

پس از آن مسابقه، این هافبک ۳۱ ساله بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و حتی در دیدار مرحله گروهی برابر کلمبیا فرصت بازی پیدا نکرد. او در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل کرواسی نیز تنها ۲۸ دقیقه فرصت حضور در زمین داشت و نتوانست تأثیر قابل توجهی بر روند بازی بگذارد.

افت محسوس برناردو باعث شده روبرتو مارتینز در ترکیب هجومی خود بیش از گذشته به بازیکنانی مانند رافائل لیائو، پدرو نتو و ژائو فلیکس اعتماد کند؛ بازیکنانی که در هفته‌های اخیر عملکرد مؤثرتری داشته‌اند و عملاً جای ستاره سابق منچسترسیتی را گرفته‌اند.

در شرایطی که پرتغال به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده و باید در دیداری حساس برابر اسپانیا قرار بگیرد، آینده برناردو در ترکیب اصلی همچنان نامشخص است و بعید نیست او بار دیگر بازی را از روی نیمکت آغاز کند.

با این حال، نگاه‌ها فراتر از جام جهانی نیز به این بازیکن دوخته شده است. برناردو پس از پایان مسابقات، فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را با پیراهن رئال مادرید آغاز خواهد کرد؛ جایی که قرار است زیر نظر ژوزه مورینیو کار کند. بسیاری معتقدند تغییر محیط و حضور در پروژه جدید رئال می‌تواند فرصتی باشد تا این هافبک خلاق دوباره به همان سطحی بازگردد که سال‌ها در منچسترسیتی از او دیده می‌شد.

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