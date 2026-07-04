ابهام در حضور آلفونسو دیویس مقابل مراکش

به گزارش ایلنا، آلفونسو دیویس نخستین دقایق حضور خود در این تورنمنت را در جریان پیروزی ۱ بر ۰ مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل آفریقای جنوبی تجربه کرد؛ جایی که در دقیقه ۷۵ وارد زمین شد و تأثیر بسزایی در برد دراماتیک تیمش با گل وقت‌های تلف‌شده داشت. این اولین بازی ستاره ۲۵ ساله برای کانادا از مارس ۲۰۲۵ بود، اما مارش تأکید کرد که او در صورت نیاز، آمادگی کامل را برای حضور در ترکیب اصلی دارد.

جسی مارش روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: «ما واقعاً از عملکرد آلفونسو راضی هستیم و او امروز حس بسیار خوبی دارد. فکر می‌کنم او تأثیر مثبتی روی روند بازی گذاشت و فراتر از هر چیز، مشخص بود که بازیکنان آفریقای جنوبی به محض ورود دیویس، حساب ویژه‌ای روی او باز کردند. به همین دلیل ما در حال بررسی این موضوع هستیم که در این مسابقه چگونه دوباره از آلفونسو استفاده کنیم؛ چه از ابتدای بازی و چه به عنوان بازیکن جانشین.»

سرمربی کانادا همچنین آمادگی بدنی شاگردانش را مورد تمجید قرار داد؛ فاکتوری که با توجه به تمرینات این هفته در گرمای شدید تگزاس محک جدی خواهد خورد، هرچند دیدار روز شنبه در ورزشگاه سرپوشیده و دارای سیستم تهویه هیوستون برگزار می‌شود. مارش افزود: «اگر به آمار و داده‌های دوندگی ما در مسابقات نگاه کنید، متوجه می‌شوید که مسافت‌های زیادی را پوشش داده‌ایم و بازی‌ها را به همین شکل مدیریت کرده‌ایم. ما از تمام رقبای خود بیشتر دویده‌ایم، بنابراین می‌دانیم که کاملاً آماده هستیم. اکنون موضوع اصلی، مدیریت میزان فشار روی بازیکنان، به‌ویژه با توجه به وضعیت گرما است تا بیش از حد به آن‌ها فشار نیاید. ما می‌دانیم که مراکش در دیدار روز دوشنبه خود مقابل هلند ۱۲۰ دقیقه تمام جنگیده است. پس باید به خودمان بگوییم یکی از مزیت‌های کلیدی ما در این مسابقه، شادابی و آمادگی بدنی بالاتر خواهد بود.»

پاسخ کوبنده مارش به منتقدان

مارش اشاره کرد که اگرچه کانادا ممکن است تغییرات جزیی در برنامه‌های خود برای مهار تهدیدهای خاص مراکش ایجاد کند، اما آن‌ها به استراتژی موفقی که تا اینجای جام جهانی جواب داده، وفادار خواهند ماند. او تاکید کرد: «ما هویت تیمی خود را تغییر نخواهیم داد، اما از ظرافت‌های تاکتیکی برای مدیریت هر حریف بهره می‌بریم. مردم دوست دارند بگویند ما همیشه با سیستم ۲-۲-۲-۴ بازی می‌کنیم. خب، گاهی اوقات بله و گاهی نه! بعضی وقت‌ها هنگام پرس کردن ۳-۳-۴ می‌شویم، گاهی ۱-۳-۲-۴ بازی می‌کنیم و یا در هنگام مالکیت توپ، آرایش نامتقارنی به خود می‌گیریم. گاهی با سه مدافع و گاهی با چهار مدافع بازی‌سازی را آغاز می‌کنیم، بنابراین کلیشه‌ای نگاه کردن و محدود کردن ما به یک سیستم خاص از سوی برخی افراد، کار بیهوده‌ای است، چون آن‌ها واقعاً بازی ما را تماشا نمی‌کنند.»

سرمربی کانادا در پایان از یک اتفاق جالب پرده برداشت و فاش کرد که پیام‌هایی از سوی یکی از اسطوره‌های دوران کودکی‌اش، یعنی وین گرتزکی، فوق‌ستاره بزرگ هاکی روی یخ دریافت کرده که این موضوع برایش یکی از جذاب‌ترین بخش‌های جام جهانی تا به اینجای کار بوده است. مارش گفت: «اینکه وین هر روز به من پیام می‌دهد، باعث می‌شود حتی بیشتر از حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، هیجان‌زده شوم و به خودم بیایم! او حمایت فوق‌العاده‌ای از تیم دارد و می‌گوید: "ببین، من اطلاعات زیادی از فوتبال ندارم، اما آیا ما شانسی برای موفقیت داریم؟" و من هم در پاسخ به او می‌گویم: "بله، ما شانس داریم، بیا با تمام وجود برایش بجنگیم!"»

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