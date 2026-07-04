به گزارش ایلنا، با پایان یافتن رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی، پرونده این مرحله از جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شد و ۱۶ تیم راه‌یافته به دور بعد، حریفان خود را شناختند.

مرحله یک‌هشتم نهایی از روز شنبه ۱۳ تیر آغاز می‌شود و طی چهار روز، تکلیف هشت تیم صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص خواهد شد؛ مرحله‌ای که چندین دیدار حساس و تماشایی را در خود جای داده است.

در نخستین مسابقه این مرحله، کانادا و مراکش از ساعت ۲۰:۳۰ روز شنبه ۱۳ تیر در ورزشگاه هیوستون به مصاف هم خواهند رفت.

بامداد یک‌شنبه ۱۴ تیر نیز فرانسه، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، از ساعت ۰۰:۳۰ در همان ورزشگاه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد.

یک‌شنبه شب، برزیل در یکی از جذاب‌ترین مسابقات این مرحله از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه مت‌لایف نیویورک مقابل نروژ صف‌آرایی خواهد کرد.

بامداد دوشنبه ۱۵ تیر، ورزشگاه آزتکا میزبان جدال حساس مکزیک و انگلیس خواهد بود؛ دیداری که از ساعت ۰۳:۳۰ آغاز می‌شود.

در ادامه، دوشنبه شب، هواداران فوتبال شاهد یکی از مهم‌ترین بازی‌های این مرحله خواهند بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه دالاس برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

سه‌شنبه ۱۶ تیر نیز آمریکا از ساعت ۰۳:۳۰ در ورزشگاه سیاتل به مصاف بلژیک می‌رود.

در ادامه همان روز، آرژانتین با هدایت لیونل مسی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آتلانتا برابر مصر قرار خواهد گرفت.

آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی نیز از ساعت ۲۳:۳۰ سه‌شنبه ۱۶ تیر میان سوئیس و کلمبیا در ورزشگاه ونکوور برگزار می‌شود.

برنامه کامل مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶:

شنبه ۱۳ تیر

۲۰:۳۰ | کانادا - مراکش | ورزشگاه هیوستون

یک‌شنبه ۱۴ تیر

۰۰:۳۰ | پاراگوئه - فرانسه | ورزشگاه هیوستون

۲۰:۳۰ | برزیل - نروژ | ورزشگاه مت‌لایف نیویورک

دوشنبه ۱۵ تیر

۰۳:۳۰ | مکزیک - انگلیس | ورزشگاه آزتکا

۲۲:۳۰ | پرتغال - اسپانیا | ورزشگاه دالاس

سه‌شنبه ۱۶ تیر

۰۳:۳۰ | آمریکا - بلژیک | ورزشگاه سیاتل

۱۹:۳۰ | آرژانتین - مصر | ورزشگاه آتلانتا

۲۳:۳۰ | سوئیس - کلمبیا | ورزشگاه ونکوور

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