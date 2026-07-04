چراغ سبز مربی محبوب برای هدایت تیم ملی آلمان

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان که تا سال ۲۰۲۸ با فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد داشت، روز جمعه و دقیقاً چهار روز پس از حذف ناامیدکننده و تلخ این تیم در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 مقابل پاراگوئه، از سمت خود کناره‌گیری کرد. فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) با انتشار بیانیه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نزدیک به سه ساله ناگلزمان، تایید کرد که مذاکرات رسمی با یورگن کلوپ، سرمربی اسبق لیورپول و بوروسیا دورتموند به زودی آغاز خواهد شد.

کلوپ که سابقه فتح لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر انگلیس را با لیورپول در کارنامه دارد، در حال حاضر به عنوان مدیر بخش فوتبال گروه ردبول فعالیت می‌کند، اما شبکه اسکای آلمان گزارش داده که او یک توافق شفاهی با این شرکت دارد که به وی اجازه می‌دهد برای پذیرش هدایت تیم ملی آلمان، پست خود را ترک کند.

استعفای ناگلزمان تنها یک روز پس از آن رخ داد که این سرمربی ۳۸ ساله برای بحث و گفتگو درباره آینده خود، به یک جلسه سه ساعته در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت فراخوانده شده بود. روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که به این مربی بسته پیشنهادی فسخ قرارداد به ارزش ۷ میلیون یورو (معادل ۸ میلیون دلار) که تقریباً برابر با حقوق یک سال او است، ارائه شد تا قراردادش که قرار بود تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد، زودتر از موعد به پایان برسد.

ناگلزمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تصمیم به هیچ وجه برای من آسان نبود. اولویت اصلی من همیشه موفقیت تیم بوده است. بعد از چنین ناامیدی تلخی، تیم شایسته یک شروع تازه است.»

ناگلزمان همچنین به خاطر این حذف زودهنگام از هواداران عذرخواهی کرد و گفت: «از صمیم قلب متاسفم و آسیب دیده‌ام که شما را ناامید کردیم و نتوانستیم شب‌های فوتبالی بیشتری را در این جام جهانی به شما هدیه دهیم.»

رودی فولر، مدیر ورزشی فدراسیون فوتبال آلمان نیز درباره این جدایی عنوان کرد: «ناگلزمان یک سرمربی عالی بوده و هست و من مطمئن هستم که او به مسیر موفقیت‌آمیز خود در آینده ادامه خواهد داد.»

فرار فدراسیون آلمان از تکرار اشتباهات گذشته

شکست آلمان مقابل پاراگوئه، جدیدترین ناکامی در زنجیره ناکامی‌های قهرمان چهار دوره جهان است که پیش از این نیز دو بار در مراحل گروهی جام‌های جهانی روسیه و قطر طعم تلخ حذف را چشیده بود. آلمانی‌ها در جام ملت‌های اروپا نیز عملکرد چندان بهتری نداشتند؛ آن‌ها در یورو ۲۰۲۱ توسط انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شدند و در یورو ۲۰۲۴ نیز در خاک خود بازی را به اسپانیا، قهرمان آن دوره واگذار کردند. فدراسیون فوتبال آلمان با تغییر فوری ناگلزمان بلافاصله پس از جام جهانی، قصد داشت از تکرار سناریوهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ جلوگیری کند؛ یعنی زمان‌هایی که به عقیده بسیاری، آن‌ها یک مربی ناموفق را برای مدت طولانی حفظ کرده بودند. یوآخیم لو، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴، سرانجام سه سال پس از جام جهانی ۲۰۱۸ پست خود را ترک کرد و هانسی فلیک نیز یک سال پس از جام جهانی ۲۰۲۲ از کار برکنار شد.

انتصاب ناگلزمان در ابتدا یک موفقیت بزرگ برای فدراسیون آلمان به شمار می‌رفت، زیرا در آن زمان باشگاه‌های بزرگ اروپایی به شدت خواهان او بودند. او که با هدایت هوفنهایم در سن ۲۸ سالگی به جوان‌ترین سرمربی تاریخ بوندسلیگا تبدیل شده بود، سابقه هدایت بایرن مونیخ و لایپزیش را نیز در کارنامه داشت. ناگلزمان در ابتدا با قراردادی کوتاه‌مدت برای یورو ۲۰۲۴ منصوب شد، اما درست قبل از آن تورنمنت قراردادش را تمدید کرد و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ تمدید دیگری انجام داد که او را تا پایان یورو ۲۰۲۸ در سمت خود ماندگار می‌کرد. آلمان تحت هدایت ناگلزمان در یورو ۲۰۲۴ نشانه‌هایی از احیا را با صدرنشینی در گروه خود نشان داد، اما در نهایت در وقت‌های اضافه مرحله یک‌چهارم نهایی مغلوب اسپانیا، قهرمان مسابقات شد.

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