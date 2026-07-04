شانزده تیم مرحله یک هشتم جام جهانی مشخص شدند/ هیجان به اوج رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، بامداد امروز و با راهیابی دو تیم آرژانتین و کلمبیا به جمع شانزده تیم، این مرحله هم به پایان رسید و رقابت‌ها به اوج هیجان خود نزدیک‌تر شد.

در این مرحله شانزده تیم به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت که اسامی آنها به این شرح است:

فرانسه

پاراگوئه

کانادا

آمریکا

آرژانتین

مصر

کلمبیا

برزیل

نروژ

بلژیک

اسپانیا

پرتغال

مراکش

مکزیک

انگلیس

سوئیس

دیدارهای مرحله یک هشتم از امشب با انجام دو دیدار پیگیری خواهد شد که تیم ملی فرانسه مقابل پاراگوئه قرار خواهد گرفت و کانادا در دیداری سخت برابر مراکش جاه‌طلبی خود را دنبال می‌کند.

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