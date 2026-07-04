خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با اضافه شدن مسی و حذف کارلوس کی‌روش

شانزده تیم مرحله یک هشتم جام جهانی مشخص شدند/ هیجان به اوج رسید

شانزده تیم مرحله یک هشتم جام جهانی مشخص شدند/ هیجان به اوج رسید
کد خبر : 1808321
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان مرحله اول حذفی جام جهانی، شانزده تیم راه یافته به مرحله بعدی مشخص شدند و از امشب رقابت‌های یک هشتم دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بامداد امروز و با راهیابی دو تیم آرژانتین و کلمبیا به جمع شانزده تیم، این مرحله هم به پایان رسید و رقابت‌ها به اوج هیجان خود نزدیک‌تر شد.

در این مرحله شانزده تیم به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت که اسامی آنها به این شرح است:

فرانسه

پاراگوئه

کانادا

آمریکا

آرژانتین

مصر

کلمبیا

برزیل

نروژ

بلژیک

اسپانیا

پرتغال

مراکش

مکزیک

انگلیس

سوئیس

شانزده تیم مرحله یک هشتم جام جهانی مشخص شدند/ هیجان به اوج رسید

دیدارهای مرحله یک هشتم از امشب با انجام دو دیدار پیگیری خواهد شد که تیم ملی فرانسه مقابل پاراگوئه قرار خواهد گرفت و کانادا در دیداری سخت برابر مراکش جاه‌طلبی خود را دنبال می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی