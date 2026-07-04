آلودگی گوشت مصرفی دلیل مثبت شدن تست تیم ملی تونس!
تیم ملی تونس در حالی جام جهانی ۲۰۲۶ را با سه شکست و حذف از مرحله گروهی به پایان رساند که حالا با بحرانی تازه روبهرو شده است. گزارشها از مثبت شدن تست دوپینگ هشت بازیکن این تیم به ماده ممنوعه «کلنبوترول» حکایت دارد؛ هرچند احتمال آلودگی غذایی، سناریوی اصلی این پرونده عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، رسانههای انگلیسی گزارش دادهاند که آزمایش دوپینگ هشت بازیکن تیم ملی تونس در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ وجود ماده کلنبوترول را نشان داده است؛ مادهای که در فهرست مواد ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) قرار دارد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که منشأ احتمالی این ماده، گوشت آلوده مصرفشده توسط اعضای تیم در محل اقامتشان در شهر مونتری مکزیک بوده است و نه استفاده عمدی برای افزایش توان جسمانی یا بهبود عملکرد ورزشی.
کلنبوترول دارویی است که در پزشکی برای درمان برخی بیماریهای تنفسی کاربرد دارد، اما به دلیل تأثیر آن بر چربیسوزی و افزایش توده عضلانی، مصرف آن در ورزش حرفهای ممنوع است. در برخی کشورها از جمله مکزیک، این ماده بهصورت غیرقانونی در دامداریها برای افزایش رشد دام نیز استفاده شده و همین موضوع در گذشته باعث بروز پروندههای مشابه شده است.
تونس در این دوره از جام جهانی عملکردی ناامیدکننده داشت و با شکستهای ۵ بر ۱ مقابل سوئد، ۴ بر صفر برابر ژاپن و ۳ بر ۱ مقابل هلند بدون کسب حتی یک امتیاز از دور مسابقات کنار رفت. این تیم در مجموع ۱۲ گل دریافت کرد و یکی از ضعیفترین عملکردهای خود در تاریخ جامهای جهانی را به ثبت رساند.
این نخستین بار نیست که موضوع آلودگی گوشت به کلنبوترول در فوتبال جنجالآفرین میشود. در جام طلایی کونکاکاف ۲۰۱۱ نیز پنج بازیکن تیم ملی مکزیک به همین ماده مثبت شدند، اما پس از تحقیقات گسترده مشخص شد منشأ آن گوشت آلوده بوده است و در نهایت بازیکنان تبرئه شدند.
اکنون نیز انتظار میرود فیفا و نهادهای مبارزه با دوپینگ با بررسی دقیق نمونهها، منشأ این آلودگی را مشخص کنند تا معلوم شود آیا بازیکنان تونس قربانی آلودگی غذایی شدهاند یا با پروندهای انضباطی روبهرو خواهند شد.