ماجرای عجیب هوادار ۶۵ ساله انگلیس در مسیر جام جهانی (عکس)
ناپدید شدن یک هوادار ۶۵ ساله تیم ملی انگلیس در مسیر سفر به جام جهانی ۲۰۲۶، پس از ۱۰ روز نگرانی خانواده و جستوجوی پلیس، با پیدا شدن او در یکی از کافههای بارسلونا پایان یافت.
به گزارش ایلنا، سفر مایکل هیویت، هوادار ۶۵ ساله تیم ملی انگلیس، به جام جهانی ۲۰۲۶ به ماجرایی غیرمنتظره تبدیل شد؛ اتفاقی که با نگرانی خانواده، پیگیری پلیس و انتشار اطلاعیههای مفقودی همراه بود.
هیویت که برای تماشای دیدار انگلیس و غنا راهی آمریکا شده بود، پس از توقفی کوتاه در بارسلونا ارتباط خود را با خانواده از دست داد. آخرین تماس او با بستگانش ۲۱ ژوئن و یک روز پس از ترک انگلیس ثبت شده بود و پس از آن هیچ خبری از وی در دست نبود.
بررسیها نشان داد او پس از ورود به بارسلونا تلفن همراه خود را گم کرده است؛ تلفنی که علاوه بر شماره تماس اعضای خانواده، اطلاعات بلیتها و برنامه سفر نیز در آن ذخیره شده بود. همین موضوع باعث شد نتواند سفرش را ادامه دهد یا با خانواده ارتباط برقرار کند.
در این مدت، خانواده هیویت با کمک وزارت خارجه بریتانیا موضوع را پیگیری کردند و با انتشار فراخوانهای عمومی از مردم برای یافتن او کمک خواستند.
در نهایت، یک مأمور پلیس بریتانیایی که برای تعطیلات در بارسلونا حضور داشت، او را به طور اتفاقی در یکی از کافههای شهر شناسایی کرد. هر دو پیراهن لیدز یونایتد را بر تن داشتند و همین موضوع زمینه گفتوگو را فراهم کرد؛ گفتوگویی که به شناسایی این هوادار مفقودشده انجامید.
پس از آن، سفارت بریتانیا با بررسی تراکنشهای بانکی، محل اقامت هیویت را شناسایی کرد و ارتباط او با خانوادهاش برقرار شد.
برادر او پس از پایان این ماجرا اعلام کرد که مایکل در تمام این مدت از جستوجوی گسترده برای پیدا کردنش بیاطلاع بوده است.
با وجود این اتفاق، هیویت تصمیم گرفت چند روز دیگر نیز در بارسلونا بماند و دیدار بعدی تیم ملی انگلیس را از همین شهر تماشا کند.