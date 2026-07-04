خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم مهم فیفا درباره زمان بازی فرانسه و پاراگوئه

تصمیم مهم فیفا درباره زمان بازی فرانسه و پاراگوئه
کد خبر : 1808316
لینک کوتاه کپی شد.

فیفا برنامه دیدار فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را بدون تغییر تأیید کرد، اما همچنان احتمال تغییر زمان برگزاری مسابقات مکزیک - انگلیس و برزیل - نروژ در روز یکشنبه در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا،  در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر زمان برخی دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده بود، فیفا تصمیمی برای جابه‌جایی زمان برگزاری دیدار فرانسه و پاراگوئه اتخاذ نکرده و این مسابقه طبق برنامه از پیش تعیین‌شده برگزار خواهد شد.

این دیدار که قرار است روز شنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شود، با وجود پیش‌بینی هوای بسیار گرم، در همان ساعت اولیه آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، موضوع تغییر زمان این مسابقه هیچ‌گاه به‌صورت جدی در دستور کار فیفا قرار نداشته و جلسه ویژه‌ای نیز برای بررسی آن برگزار نشده است.

در مقابل، رایزنی‌ها درباره مسابقات روز یکشنبه همچنان ادامه دارد. نگرانی اصلی به دیدار تیم‌های ملی مکزیک و انگلیس مربوط می‌شود؛ جایی که پیش‌بینی وقوع طوفان شدید، آب‌گرفتگی و احتمال سیلاب در مکزیکوسیتی، احتمال تغییر زمان این مسابقه را افزایش داده است.

گفته می‌شود این موضوع با مشارکت نهادهای مسئول در مکزیک در حال بررسی است و تیم‌های ملی مکزیک، انگلیس، برزیل و نروژ نیز در جریان احتمال تغییر برنامه قرار گرفته‌اند، هرچند هنوز تصمیم نهایی از سوی فیفا اعلام نشده است.

در صورت تغییر زمان دیدار مکزیک و انگلیس، احتمال جابه‌جایی زمان بازی برزیل و نروژ نیز وجود دارد تا از هم‌پوشانی احتمالی دو مسابقه، به‌ویژه در صورت کشیده شدن به وقت‌های اضافه یا ضربات پنالتی، جلوگیری شود.

در حال حاضر سناریوهای مختلفی از جمله جلو افتادن زمان بازی مکزیک و انگلیس یا تغییر زمان دیدار برزیل و نروژ در حال بررسی است، اما هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز نهایی نشده و فیفا تاکنون تأییدیه رسمی درباره تغییر برنامه مسابقات صادر نکرده است.

 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی