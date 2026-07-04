تصمیم مهم فیفا درباره زمان بازی فرانسه و پاراگوئه

این دیدار که قرار است روز شنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شود، با وجود پیش‌بینی هوای بسیار گرم، در همان ساعت اولیه آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، موضوع تغییر زمان این مسابقه هیچ‌گاه به‌صورت جدی در دستور کار فیفا قرار نداشته و جلسه ویژه‌ای نیز برای بررسی آن برگزار نشده است.

در مقابل، رایزنی‌ها درباره مسابقات روز یکشنبه همچنان ادامه دارد. نگرانی اصلی به دیدار تیم‌های ملی مکزیک و انگلیس مربوط می‌شود؛ جایی که پیش‌بینی وقوع طوفان شدید، آب‌گرفتگی و احتمال سیلاب در مکزیکوسیتی، احتمال تغییر زمان این مسابقه را افزایش داده است.

گفته می‌شود این موضوع با مشارکت نهادهای مسئول در مکزیک در حال بررسی است و تیم‌های ملی مکزیک، انگلیس، برزیل و نروژ نیز در جریان احتمال تغییر برنامه قرار گرفته‌اند، هرچند هنوز تصمیم نهایی از سوی فیفا اعلام نشده است.

در صورت تغییر زمان دیدار مکزیک و انگلیس، احتمال جابه‌جایی زمان بازی برزیل و نروژ نیز وجود دارد تا از هم‌پوشانی احتمالی دو مسابقه، به‌ویژه در صورت کشیده شدن به وقت‌های اضافه یا ضربات پنالتی، جلوگیری شود.

در حال حاضر سناریوهای مختلفی از جمله جلو افتادن زمان بازی مکزیک و انگلیس یا تغییر زمان دیدار برزیل و نروژ در حال بررسی است، اما هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز نهایی نشده و فیفا تاکنون تأییدیه رسمی درباره تغییر برنامه مسابقات صادر نکرده است.