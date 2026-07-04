جام جهانی ۲۰۲۶؛
لوئیز دیاز بهترین بازیکن دیدار کلمبیا و غنا شد
ستاره تیم ملی فوتبال کلمبیا به عنوان بهترین بازیکن جدال با غنا معرفی شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال کلمبیا و غنا از ساعت 5 امروز (شنبه) در آخرین دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه «اروهد» شهر کانزاسسیتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تک گل دقیقه 14 جان آریاس به سود کلمبیا به پایان رسید.
در پایان این بازی، لوئیز دیاس، وینگر کلمبیا و باشگاه بایرن مونیخ، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
کلمبیا در مرحله یکهشتم نهایی سهشنبه 16 تیرماه ساعت 23:30 به مصاف سوئیس میرود.