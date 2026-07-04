مسی: آرژانتین برای پیروزی همیشه تا آخرین لحظه خواهد جنگید

به گزارش ایلنا، لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از پیروزی 3 بر 2 این تیم مقابل کیپ ورد و صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 گفت: تیم ما همیشه رقابت می‌کند و جدا از هر شرایطی تا آخرین لحظه به جنگیدن ادامه خواهد داد. ما امروز از ضربات ایستگاهی استفاده کردیم؛ موضوعی که در بازی‌های قبلی نتوانسته بودیم از آن استفاده کنیم، اما این بار تفاوت را برای ما رقم زد.

وی ادامه داد: بازیکنان فوق‌العاده‌ای در نبردهای هوایی داریم و امروز توانستیم از این برتری به بهترین شکل استفاده کنیم.

مسی درباره دشواری‌های این مسابقه اظهار داشت: نتوانستیم آن‌طور که می‌خواستیم روی حریف پرس انجام بدهیم و در مقاطعی فاصله زیادی بین خطوط تیم ما ایجاد شد.

وی در پایان عنوان کرد: حریف در دقایق زیادی مالکیت توپ را در اختیار داشت و ما را مجبور کرد دوندگی زیادی داشته باشیم، زیرا نتوانستیم پرس موردنظرمان را به‌درستی اجرا کنیم.

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