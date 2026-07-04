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جام جهانی ۲۰۲۶؛

مسی بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و کیپ ورد شد

مسی بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و کیپ ورد شد
کد خبر : 1808289
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کاپیتان تیم ملی آرژانتین در چهارمین دیدار این تیم نیز به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپ ورد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 ، از ساعت 01:30 بامداد امروز (شنبه) در ورزشگاه «هارد راک» شهر میامی به مصاف هم رفتند که این دیدار پس از 120 دقیقه با برتری 3 بر 2 آرژانتین به پایان رسید.

در پایان این مسابقه، لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، که با یک گل و یک پاس گل نقش پررنگی در صعود دشوار آلبی‌سلسته به مرحله یک‌هشتم نهایی ایفا کرد، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

این چهارمین جایزه بهترین بازیکن زمین برای مسی در جام جهانی 2026 بود؛ آماری که بار دیگر نقش تعیین‌کننده کاپیتان آلبی‌سلسته در مسیر صعود تیمش را به نمایش گذاشت.

 

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