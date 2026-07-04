جام جهانی ۲۰۲۶؛
آرژانتین 3 - 2 کیپ ورد ؛ پیروزی دشوار قهرمان جهان با حذف شگفتی ساز جام
تیم ملی آرژانتین در دیداری سخت برابر کیپ ورد به برتری دست یافت و به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آرژانتین از ساعت 01:30 بامداد شنبه 13 تیرماه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه میامی ایالت فلوریدا به دیدار کیپ ورد رفت که بازی در وقتهای قانونی با تساوی یک - یک به پایان رسید تا کار به وقتهای اضافه کشیده شود. در وقتهای اضافه سه گل رد و بدل شد که سهم آرژانتین دو گل و کیپ ورد یک گل بود تا آلبیسلسته در شبی سخت با نتیجه 3 بر 2 پیروز شود و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.
لیونل مسی (29)، لیساندرو مارتینس (93) و کریستین رومرو (111) برای آرژانتین و دروی دوارته (59) و لوپز کابرال (103) برای کیپ ورد گلزنی کردند.
در نیمه اول، آرژانتین سوار بر بازی بود، اما کیپ ورد با تجمع در خط دفاعی اجازه خلق موقعیت را نمیداد. دقیقه 29 اما، پاس زیبای لیساندرو مارتینس به لیونل مسی رسید و این بازیکن با استپ و زدن ضربه موفق به گلزنی برای آرژانتین شد تا تعداد گلهایش در این جام به عدد 7 برسد.
در نیمه دوم، آرژانتین بازی را خوب شروع نکرد و کمتر ایجاد موقعیت کرد، همین موضوع به کیپ ورد اعتماد به نفس داد تا به دروازه مدافع عنوان قهرمانی نزدیک شوند. دقیقه 59، در یک غافلگیری، «دروی دوارته» مهاجم کیپ ورد موفق شد از زاویه بسته گل تساوی را به ثمر برساند.
با این گل، جریان بازی تغییر کرد و جسارت کیپ ورد بیشتر شد. در چند صحنه، مسی چه در موقعیت تک به تک و چه ضربه ایستگاهی میتوانست گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند، اما دروازهبان کیپ ورد ستاره زمین بود و اجازه این کار را نداد تا وقتهای اضافه تعیین کننده برنده بازی باشد.
هنوز سه دقیقه از وقتهای اضافه اول نگذشته بود که لیساندرو مارتینس در گوشه محوطه جریمه روی ارسال از نقطه کرنر دروازه کیپ ورد را برای دومین بار باز کرد. در شرایطی که آرژانتین آماده بازی در وقتهای اضافه نیمه دوم میشد، لوپز کابرال بازیکن کیپ ورد با یک ضربه دیدنی دروازه آلبیسلسته را باز کرد تا بار دیگر بازی به تساوی کشیده شود.
این پایان کار نبود. کریستین رومرو در دقیقه 111، بار دیگر روی ارسال لیونل مسی از نقطه کرنر و با ضربه سر موفق به گلزنی شد تا آرژانتین برای سومین بار پیش بیفتد. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا در شبی که بازیکنان کیپ ورد، کوچکترین کشور جام جهانی به شکل عجیبی دوندگی داشتند، آلبیسلسته به سختی راهی مرحله بعد شود.
درو فیشر، داور مسابقه کوین پینا از کیپ ورد و گونزالو مونتیل از آرژانتین را با کارت زرد جریمه کرد.
آرژانتین سهشنبه 16 تیرماه ساعت 19:30 در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف مصر میرود.
مسی بازیکن افسانهای آلبیسلسته بار دیگر چند رکورد ثبت کرد. او نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که موفق شده 20 گل در ادوار مختلف این رقابتها به ثمر برساند. او همچنین با گلزنی در هشت بازی متوالی جام جهانی، رکوردی بیسابقه را به نام خود ثبت کرد.