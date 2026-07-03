استرالیا 1 (2) _ (4) 1 مصر؛ شب دراماتیک مصر در جام جهانی
تیم ملی مصر پس از تساوی یک بر یک مقابل استرالیا در ۱۲۰ دقیقه، با برتری ۴ بر ۲ در ضربات پنالتی راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر با پیروزی در ضربات پنالتی برابر استرالیا، جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و حالا باید در دور بعدی به مصاف برنده دیدار آرژانتین و کیپورد برود.
دو تیم پس از تساوی یک بر یک در وقتهای قانونی و اضافه، کار را به ضربات پنالتی کشاندند؛ جایی که مصر هر چهار ضربه خود را توسط صابر، ربیعه، محمد صلاح و عبدالمجید به گل تبدیل کرد. در سوی مقابل، هری سوتار و هرینگتون پنالتیهای خود را از دست دادند تا استرالیا با نتیجه ۴ بر ۲ شکست بخورد.
مصر بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۳ به گل رسید. پس از دفع ضربه آزاد اولیه، کریم حافظ توپ را به نزدیکی تیر دوم ارسال کرد و امام عاشور با ضربه سر دروازه استرالیا را باز کرد.
استرالیا در آغاز نیمه دوم به گل تساوی رسید. ارسال اونیل از روی یک ضربه آزاد با ضربه سر اشتباه محمد هانی وارد دروازه مصر شد تا نتیجه یک بر یک شود. این دومین گل به خودی محمد هانی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
در ادامه، مصر فرصتهای بیشتری برای گلزنی ایجاد کرد اما درخشش پاتریک بیچ، دروازهبان استرالیا، مانع از باز شدن دوباره دروازه این تیم شد و مسابقه به وقتهای اضافه کشیده شد.
در وقتهای اضافه نیز مصر تیم برتر میدان بود، اما موقعیتهای این تیم راهی به دروازه پیدا نکرد. در دقیقه ۱۱۸، تونی پاپوویچ سرمربی استرالیا، پاتریک بیچ را از زمین خارج کرد و متیو رایان را برای ضربات پنالتی به میدان فرستاد، اما این تعویض نتیجهبخش نبود و رایان نتوانست هیچیک از ضربات بازیکنان مصر را مهار کند.
آمار مسابقه نیز برتری نسبی مصر را نشان میدهد. فراعنه با ۵۸ درصد مالکیت توپ، امید گل ۱.۳۶ در برابر ۰.۸۷، چهار شوت در چارچوب مقابل یک شوت و سه موقعیت بزرگ، عملکرد هجومی بهتری نسبت به استرالیا داشتند.
در این دیدار همچنین یک رکورد جدید در جام جهانی ثبت شد؛ گل به خودی محمد هانی سیزدهمین گل به خودی این دوره از رقابتها بود و رکورد بیشترین گل به خودی در تاریخ جام جهانی را به ثبت رساند.
از سوی دیگر، پاتریک بیچ با وجود حذف استرالیا، یکی از بهترین عملکردهای یک دروازهبان در این جام را به نمایش گذاشت و با مهار موقعیتهای متعدد، مانع از دریافت ۲.۶۵ گل بر اساس شاخص امید گل در چارچوب شد؛ آماری که تاکنون بهترین عملکرد ثبتشده یک دروازهبان در این دوره از مسابقات محسوب میشود.