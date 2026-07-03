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بعثت کرمانشاه 0 – فرد البرز 2؛ کرجی‌ها با دست پر از کرمانشاه برگشتند

بعثت کرمانشاه 0 – فرد البرز 2؛ کرجی‌ها با دست پر از کرمانشاه برگشتند
کد خبر : 1808272
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تیم فوتبال فرد البرز با برتری ۲ بر صفر مقابل بعثت کرمانشاه در هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان، سومین پیروزی خود در چهار هفته اخیر را جشن گرفت و با صعود به رده هفتم جدول، روند خوب خود را ادامه داد.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان، فرد البرز که نخستین فصل حضورش در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند، در دیداری خارج از خانه مقابل بعثت کرمانشاه به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

دو تیم در نیمه نخست بازی متعادلی ارائه کردند و با وجود خلق چند موقعیت روی دروازه‌ها، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا ۴۵ دقیقه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، شاگردان فرد البرز کنترل بازی را در اختیار گرفتند و در دقیقه ۵۸ به گل نخست رسیدند. ابراهیم غلام‌نژاد روی پاس محمد پورمحمد از پشت محوطه جریمه شوتی دقیق روانه دروازه کرد که پس از برخورد به تیرک، وارد دروازه شد.

پس از این گل، حواشی ایجاد شده باعث توقف طولانی مسابقه شد و به همین دلیل داور وقت‌های تلف‌شده قابل توجهی برای نیمه دوم در نظر گرفت.

در دهمین دقیقه وقت‌های اضافه، فرد البرز روی یک ضربه ایستگاهی اختلاف را دو برابر کرد. محمد پورمحمد توپ را مستقیم به سمت دروازه ارسال کرد که پس از برخورد به تیرک، مقابل پای علی مولایی قرار گرفت و این بازیکن گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در دقایق پایانی، بعثت کرمانشاه با ارسال توپ‌های بلند و حملات از جناحین تلاش کرد اختلاف را جبران کند، اما دفاع منسجم فرد البرز اجازه باز شدن دروازه این تیم را نداد.

با این نتیجه، فرد البرز ۴۵ امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد. بعثت کرمانشاه نیز با ۳۵ امتیاز در جایگاه یازدهم باقی ماند.

 

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