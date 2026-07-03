به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی آرژانتین و کیپ‌ورد از ساعت۳۰: ۰۰ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند و سرمربیان دو تیم، ترکیب اصلی خود را برای این مسابقه اعلام کردند.

آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی پس از سه پیروزی متوالی در مرحله گروهی، با ترکیبی نزدیک به نفرات اصلی وارد میدان شده و لیونل مسی، لائوتارو مارتینز، رودریگو دی‌پل، انزو فرناندز و کریستین رومرو از ابتدا در ترکیب آلبی‌سلسته حضور دارند.

در سوی مقابل، کیپ‌ورد که برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی رسیده، با ترکیب قبلی به دنبال خلق شگفتی برابر مدافع عنوان قهرمانی است.

ترکیب آرژانتین:

امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا، الکسیس مک‌آلیستر، انزو فرناندز، رودریگو دی‌پل، لیونل مسی، لائوتارو مارتینز و تیاگو آلمادا.

ترکیب کیپ‌ورد:

وزینیا، استیو کابرال، دینی، پیکو، استوپیرا موریرا، لنینی، ژوائو کابرال، لوگان دوارته، دریک دوارته، رایان مندس و نونو دا کوستا.

بحث اصلی اما پیش از این بازی مربوط به پیشگویی جادوگر پرحاشیه حاضر در آمریکاست. جایی که مدعی شده تیم کیپ ورد قادر به حذف لیونل مسی و البته آرژانتین خواهد بود!

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