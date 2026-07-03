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سپاهان پرونده سهمیه آسیایی را به CAS برد

سپاهان پرونده سهمیه آسیایی را به CAS برد
کد خبر : 1808268
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باشگاه سپاهان در اعتراض به روند تعیین سومین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی، با طرح شکایت علیه فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه سپاهان پس از از دست دادن سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی، روند حقوقی این پرونده را از طریق دادگاه عالی ورزش (CAS) دنبال می‌کند.

سپاهان با وجود کسب رتبه سوم لیگ، به دلیل صادر نشدن مجوز حرفه‌ای موفق به دریافت مجوز حضور در مسابقات آسیایی نشد و سهمیه این تیم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا لغو شد.

پس از این اتفاق، انتظار می‌رفت گل‌گهر به عنوان تیم بعدی جدول جایگزین سپاهان شود، اما تصمیم فدراسیون فوتبال برای برگزاری تورنمنتی سه‌جانبه میان چادرملو، گل‌گهر و پرسپولیس، مسیر انتخاب نماینده سوم را تغییر داد.

در پایان این رقابت‌ها، چادرملو با کسب نتایج بهتر نسبت به دو رقیب خود، به عنوان سومین نماینده ایران برای حضور در مسابقات آسیایی معرفی شد. با این حال، انتشار اخباری مبنی بر ارسال نام گل‌گهر به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از برگزاری این تورنمنت، ابهاماتی درباره روند انتخاب نماینده ایران ایجاد کرده است.

بر همین اساس، سپاهان با تنظیم شکایتی علیه فدراسیون فوتبال ایران و AFC، پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده و خواستار رسیدگی فوری و اعمال شرایط فورس‌ماژور شده است تا پیش از آغاز مسابقات آسیایی، رأی نهایی صادر شود.

هرچند مهلت معرفی نمایندگان کشورهای عضو به AFC به پایان رسیده و ایران تیم‌های تراکتور، استقلال و چادرملو را به عنوان نمایندگان خود معرفی کرده است، اما در صورت صدور رأی به سود سپاهان از سوی CAS، احتمال تغییر در فهرست نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی وجود خواهد داشت.

 

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