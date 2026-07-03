به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان، دو دیدار برگزار شد که هر دو با تساوی خاتمه یافت و تأثیر چندانی بر جایگاه تیم‌های میانه جدول نداشت.

در یکی از این مسابقات، داماش گیلان که سقوطش به لیگ دسته دوم از هفته گذشته قطعی شده بود، مقابل آریو اسلامشهر به تساوی یک بر یک رسید.

آریو اسلامشهر در دقیقه ۳۹ با گل ابوالفضل عیسی‌لو از میزبان پیش افتاد، اما داماش در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه ۴۸ با گل محسن انبساطی از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری نتیجه‌ای نداشت و مسابقه با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

در دیگر دیدار این هفته، مس کرمان و پالایش نفت بندرعباس در دیداری کم‌موقعیت به تساوی بدون گل رضایت دادند.

مس کرمان مالکیت بیشتری روی توپ داشت، اما شاگردان این تیم نتوانستند فرصت‌های خطرناکی روی دروازه حریف ایجاد کنند. در مقابل، پالایش نفت بندرعباس با تمرکز بر ضدحملات بازی کرد و در دقایق پایانی نیز روی یک ضربه ایستگاهی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

با نتایج این دو مسابقه، داماش گیلان ۱۵ امتیازی شد، آریو اسلامشهر با ۳۹ امتیاز در رتبه دهم قرار گرفت و مس کرمان و پالایش نفت بندرعباس نیز به ترتیب با ۴۲ و ۴۱ امتیاز در رده‌های هشتم و نهم جدول باقی ماندند.

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