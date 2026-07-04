به گزارش ایلنا، صعود تاریخی کیپ‌ورد به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، خاطره یکی از عجیب‌ترین اتفاقات تاریخ فوتبال این کشور را دوباره زنده کرده است؛ ماجرایی که در آن همه تصور می‌کردند یکی از قهرمانان جام جهانی ۱۹۹۴ هدایت تیم ملی را بر عهده گرفته، اما حقیقت چیز دیگری بود.

سال ۲۰۰۷ فدراسیون فوتبال کیپ‌ورد از انتخاب ریکاردو روچا به عنوان سرمربی جدید تیم ملی خبر داد؛ خبری که به سرعت باعث سوءتفاهمی بزرگ شد.

بیشتر رسانه‌ها و هواداران تصور کردند منظور، ریکاردو روچا، مدافع مشهور تیم ملی برزیل و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۴ است، در حالی که سرمربی جدید در واقع ریکاردو کوردیرو دا روچا، مربی‌ای کمتر شناخته‌شده بود که هیچ ارتباطی با ستاره سابق سلسائو نداشت.

ریکاردو روچا، مدافع پیشین برزیل، سال‌ها بعد درباره آن اتفاق گفت:

«ماجرای عجیبی بود. همه مطمئن بودند که من سرمربی کیپ‌ورد شده‌ام. تلفن مدام زنگ می‌خورد و من مجبور بودم بگویم: نه، آن ریکاردو روچا من نیستم!»

او همچنین اظهار کرد که تا آن زمان حتی مربی هم‌نام خود را نمی‌شناخت و این اشتباه رسانه‌ای باعث سردرگمی بسیاری از هواداران شده بود.

ریکاردو کوردیرو دا روچا نیز درباره نحوه حضورش در کیپ‌ورد توضیح داد:

«از طریق چند دوست پرتغالی با مسئولان فوتبال کیپ‌ورد آشنا شدم. ماریو سمدو، رئیس وقت فدراسیون، از من دعوت کرد تا درباره پروژه تیم ملی گفت‌وگو کنیم.»

او به عنوان سومین سرمربی خارجی تاریخ تیم ملی کیپ‌ورد فعالیت خود را آغاز کرد؛ تیمی که در آن مقطع هنوز فاصله زیادی با فوتبال سطح اول آفریقا داشت.

دوران حضور این مربی چندان طولانی نبود و او تنها در چهار مسابقه روی نیمکت کیپ‌ورد نشست و بدون کسب پیروزی از سمت خود کنار رفت.

با این حال، کوردیرو دا روچا معتقد است حضورش در آن مقطع بخشی از روند توسعه فوتبال این کشور بوده است. او گفت:

«به حضورم در آن پروژه افتخار می‌کنم. امروز که می‌بینم کیپ‌ورد به مرحله حذفی جام جهانی رسیده، احساس می‌کنم بخشی از این مسیر بوده‌ام.»

کیپ‌ورد به عنوان کوچک‌ترین کشور تاریخ جام جهانی که به مرحله حذفی راه یافته، با نمایشی قابل احترام برابر آرژانتین با نتیجه 3-2 شکست خورد و از جام کنار رفت.

انتهای پیام/