تشخیص مناسب پیش از ستاره شدن
شوک بزرگ: بیماری قلبی کریس رونالدو
کریستیانو رونالدو، فوقستاره فوتبال پرتغال، سالها پیش و در آغاز مسیر حرفهای خود با یک مشکل قلبی جدی روبهرو شد؛ اتفاقی که اگر به موقع تشخیص داده نمیشد، شاید هرگز اجازه نمیداد یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال متولد شود.
به گزارش ایلنا، رونالدو در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کرواسی با به ثمر رساندن یک گل از روی نقطه پنالتی، نقش مهمی در پیروزی ۲ بر یک پرتغال و صعود این تیم به جمع هشت تیم برتر ایفا کرد. اما سالها قبل، زمانی که تنها ۱۴ سال داشت، آینده فوتبالی او در هالهای از ابهام قرار گرفته بود.
رونالدو که در آن زمان در آکادمی اسپورتینگ لیسبون بازی میکرد، در جریان یکی از تمرینات دچار مشکل شد و پزشکان پس از بررسیها تشخیص دادند که او به تاکیکاردی مبتلاست؛ عارضهای که باعث میشود ضربان قلب بدون فعالیت طبیعی، با سرعتی غیرعادی افزایش پیدا کند.
نگرانی شدید خانواده
دولورس آویرو، مادر رونالدو، سالها بعد درباره آن روزهای پراضطراب گفت:
«از طریق تماس تلفنی به من اطلاع دادند که کریستیانو باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. برای انجام عمل باید رضایت میدادم و طبیعی بود که بسیار نگران باشم.»
پزشکان تصمیم گرفتند با استفاده از عمل جراحی کمتهاجمی، بخش کوچکی از بافت قلب را که عامل ایجاد ضربان غیرطبیعی بود، درمان کنند. این جراحی با موفقیت انجام شد و رونالدو خیلی زود روند بهبودی را آغاز کرد.
کریستیانو رونالدو در حدود ۱۵ سالگی، زمانی که در آکادمی اسپورتینگ لیسبون حضور داشت، با مشکلی قلبی روبهرو شد که میتوانست مسیر فوتبالش را تغییر دهد. طبق روایت مادرش، دولورس آویرو، قلب او حتی زمانی که نمیدوید، بهطور غیرعادی تند میزد؛ نشانهای که بعدها با عنوان «تاکیکاردی» یا تپش قلب غیرطبیعی توصیف شد.
پزشکان پس از بررسی وضعیت، تصمیم به انجام یک عمل درمانی گرفتند. این عمل در منابع انگلیسی با عنوان "cardiac ablation" توضیح داده شده. مادر رونالدو گفته بود پزشکان از «نوعی لیزر» برای سوزاندن منشأ این مشکل استفاده کردند.
این عمل سنگین و طولانی نبود؛ رونالدو صبح تحت درمان قرار گرفت و همان روز، عصر از بیمارستان مرخص شد. نگرانی اصلی خانواده این بود که شاید مجبور شود فوتبال را کنار بگذارد، اما عمل موفقیتآمیز بود و او چند روز بعد دوباره به تمرین برگشت.
نکته مهم این است که در منابع معتبر، تشخیص دقیقتر از «تاکیکاردی» مشخص نشده؛ یعنی معلوم نیست دقیقاً کدام نوع اختلال ریتم قلبی بوده.
بازگشتی سریع به فوتبال
دوران نقاهت رونالدو بسیار کوتاه بود و او تنها چند هفته پس از جراحی دوباره تمریناتش را از سر گرفت. کمتر از دو ماه بعد نیز به میادین بازگشت و بدون هیچ عارضهای، مسیر پیشرفت خود را ادامه داد.
همین بازگشت موفق، آغاز راهی بود که او را از آکادمی اسپورتینگ به منچستریونایتد، رئال مادرید، یوونتوس، النصر و در نهایت جایگاه یکی از پرافتخارترین فوتبالیستهای تاریخ رساند.
از یک عمل جراحی تا ثبت رکوردهای تاریخی
رونالدو در سال ۲۰۰۲ و در ۱۷ سالگی نخستین بازی خود را برای تیم بزرگسالان اسپورتینگ انجام داد و پس از آن به یکی از بزرگترین اسطورههای فوتبال جهان تبدیل شد.
او تاکنون در ۲۳۲ بازی ملی برای پرتغال به میدان رفته و ۱۴۶ گل به ثمر رسانده است؛ آماری که او را به بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی تبدیل کرده است. همچنین جام جهانی ۲۰۲۶ ششمین حضور او در این رقابتها محسوب میشود؛ رکوردی که تنها معدودی از بازیکنان تاریخ فوتبال به آن دست یافتهاند.
مشکل قلبی دوران نوجوانی رونالدو امروز تنها بخشی از داستان زندگی فوتبالی اوست؛ داستانی که میتوانست خیلی زود پایان یابد، اما با تشخیص بهموقع و درمان موفق، به یکی از الهامبخشترین مسیرهای تاریخ ورزش تبدیل شد.