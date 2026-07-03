احتمال تغییر زمان دیدار انگلیس و مکزیک به دلیل هشدارهای جوی
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در حال بررسی تغییر زمان برگزاری دیدار تیمهای ملی انگلیس و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ تصمیمی که به دلیل نگرانی از شرایط نامساعد جوی و مسائل امنیتی مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، این مسابقه قرار است روز یکشنبه در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی برگزار شود، اما طبق گزارش رسانههای فرانسوی، فیفا احتمال دارد زمان مسابقه را تغییر دهد.
دلیل اصلی این بررسی، پیشبینی بارشهای شدید، خطر وقوع سیلاب و اختلال در تردد هواداران و عوامل برگزاری مسابقه عنوان شده است. مقامات محلی نسبت به احتمال بارندگیهای سنگین در ساعات عصر هشدار دادهاند و فیفا در حال ارزیابی سناریوهای مختلف برای کاهش ریسکهای احتمالی است.
در کنار شرایط آبوهوایی، اتفاقات رخداده پس از صعود انگلیس به مرحله یکهشتم نهایی نیز در این تصمیم بیتأثیر نبوده است. برخی تجمعها و ناآرامیهای خیابانی در مکزیکوسیتی باعث شده مسئولان امنیتی خواستار بررسی دوباره زمان برگزاری مسابقه شوند تا مدیریت جمعیت و کنترل امنیتی آسانتر باشد.
احتمال تغییر ساعت بازی، برنامه سفر هزاران هوادار انگلیسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از هواداران با توجه به زمان اولیه مسابقه، برای صبح روز یکشنبه به مکزیکوسیتی سفر برنامهریزی کرده بودند و هرگونه تغییر در ساعت آغاز بازی میتواند موجب تغییر برنامههای آنها شود.
فیفا هنوز تصمیم نهایی را اعلام نکرده و انتظار میرود پس از بررسی آخرین گزارشهای هواشناسی و ارزیابی شرایط امنیتی، در ساعات آینده درباره زمان قطعی برگزاری این دیدار اطلاعرسانی کند.