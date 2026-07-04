از اینستاگرام تا جام جهانی؛ داستان جالب لوگوی تیم ملی کیپورد
لوگوی کنونی تیم ملی کیپورد در جام جهانی ۲۰۲۶ روی پیراهن «کوسههای آبی» دیده میشود، از یک ایده شخصی در اینستاگرام آغاز شد و پس از استقبال گسترده، به نشان رسمی فدراسیون فوتبال این کشور تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، لوگوی امروزی تیم ملی کیپورد، که حالا به یکی از نمادهای شناختهشده این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده، برخلاف تصور بسیاری، حاصل یک پروژه رسمی نبود؛ بلکه از یک ایده شخصی در شبکههای اجتماعی آغاز شد و در نهایت به هویت بصری رسمی «کوسههای آبی» تبدیل شد.
داستان این نشان از سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که الکس فیگوریدو، طراح گرافیک اهل کیپورد، به همراه همکارش فیلیپه سوارس بدون سفارش یا درخواست رسمی از سوی فدراسیون فوتبال این کشور، تصمیم گرفتند هویت بصری تازهای برای تیم ملی طراحی کنند.
آنها پس از تکمیل طرح اولیه، تصویر لوگو را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کردند؛ اقدامی که خیلی زود مورد توجه هواداران قرار گرفت و در نهایت نگاه مسئولان فدراسیون فوتبال کیپورد را نیز به خود جلب کرد.
پس از استقبال گسترده از این طرح، فدراسیون فوتبال کیپورد با طراحان تماس گرفت و از آنها خواست نسخهای رسمی از پروژه ارائه کنند.
این همکاری نزدیک حدود دو ماه ادامه داشت و در این مدت، لوگو چندین بار اصلاح و تکمیل شد تا سرانجام به نشان رسمی تیم ملی کیپورد تبدیل شود؛ لوگویی که امروز روی پیراهن تمامی تیمهای ملی این کشور دیده میشود.
فیگوریدو درباره ایده اصلی طراحی گفت:
«از همان ابتدا دو عنصر برای ما غیرقابل حذف بود؛ پرچم کیپورد و لقب تاریخی تیم ملی، یعنی "کوسههای آبی". به همین دلیل تصمیم گرفتیم تصویر کوسه را در مرکز لوگو قرار دهیم تا هر کسی با اولین نگاه، ارتباط مستقیمی میان لقب تیم و هویت بصری آن برقرار کند.»
در طراحی نهایی، رنگهای پرچم کیپورد نیز در کنار تصویر کوسه به کار گرفته شد تا لوگو هم ریشه ملی داشته باشد و هم ظاهری مدرن و بینالمللی پیدا کند.
طراحان برای رسیدن به نسخه نهایی، نشانهای ملی کشورهای مختلف را نیز بررسی کردند.
به گفته فیگوریدو، لوگوهای تیمهای ملی پرتغال، اکوادور و چند کشور دیگر به عنوان نمونههای موفق مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص شود چگونه میتوان نمادهای سنتی و ملی را در قالبی مدرن و حرفهای ارائه کرد.
به گفته طراح لوگو، استقبال از این نشان تنها به داخل کیپورد محدود نماند و از سوی طراحان و علاقهمندان فوتبال در کشورهای مختلف نیز بازخوردهای مثبتی دریافت کرد.
اکنون، در نخستین حضور تاریخی کیپورد در مرحله حذفی جام جهانی، همین لوگو به یکی از نمادهای موفقیت بزرگ فوتبال این کشور کوچک تبدیل شده است؛ تیمی که با لقب «کوسههای آبی» بعد از نمایشی غرورانگیز برابر آرژانتین با نتیجه 3-2 شکست خورد و از رقابتها کنار رفت.