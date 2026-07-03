به گزارش ایلنا، حذف زودهنگام برخی مدعیان باعث شده فدراسیون‌های فوتبال برای آینده تصمیمات مهمی بگیرند و احتمال تغییرات گسترده در نیمکت تیم‌های ملی افزایش یابد.

آلمان؛ پایان کار ناگلزمن، کلوپ گزینه اول

بزرگ‌ترین تغییر تاکنون در آلمان رخ داده است. یولیان ناگلزمن پس از حذف مانشافت از جام جهانی از سمت خود برکنار شد و فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد او را به طور رسمی فسخ کرد.

در حال حاضر یورگن کلوپ جدی‌ترین گزینه هدایت تیم ملی آلمان محسوب می‌شود، هرچند جذب او مستلزم توافق با گروه ردبول، محل فعالیت فعلی این مربی آلمانی، خواهد بود.

کومان از هلند جدا می‌شود

رونالد کومان نیز اعلام کرده پس از پایان جام جهانی قراردادش را تمدید نخواهد کرد.

سرمربی هلند با وجود اینکه تیمش بدون شکست از رقابت‌ها کنار رفت، تصمیم گرفته دوران دوم حضورش روی نیمکت نارنجی‌ها را به پایان برساند.

آینده نامشخص هوگو بروس

در آفریقای جنوبی، آینده هوگو بروس هنوز مشخص نیست.

سرمربی بلژیکی پیش از این از احتمال بازنشستگی صحبت کرده بود، اما عملکرد قابل قبول آفریقای جنوبی در جام جهانی ممکن است مدیران فدراسیون را برای ادامه همکاری متقاعد کند.

موریاسو در انتظار تصمیم نهایی

هاجیمه موریاسو، سرمربی ژاپن، پس از شکست مقابل برزیل هنوز درباره آینده خود تصمیم نگرفته است.

رسانه‌های ژاپنی گزارش داده‌اند که فدراسیون فوتبال این کشور قصد دارد ابتدا ارزیابی کاملی از عملکرد تیم انجام دهد و سپس درباره ادامه همکاری تصمیم بگیرد.

فشار روی گراهام پاتر

در سوئد، گراهام پاتر پس از حذف سنگین برابر فرانسه با فشار زیادی روبه‌رو شده است.

هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره آینده او گرفته نشده، اما رسانه‌های سوئدی از احتمال تغییر روی نیمکت این تیم خبر می‌دهند.

قرارداد بکاچه به پایان رسید

قرارداد سباستین بکاچه با تیم ملی اکوادور پس از پایان جام جهانی به اتمام رسیده و هنوز توافقی برای تمدید همکاری حاصل نشده است.

پتکوویچ در حال بررسی آینده

در الجزایر نیز ولادیمیر پتکوویچ پس از حذف مقابل سوئیس اعلام کرده ابتدا عملکرد تیم را به طور کامل ارزیابی خواهد کرد.

او با وجود ناامیدی از حذف، بازگشت الجزایر به جام جهانی پس از ۱۲ سال را یک دستاورد مهم دانست، اما اذعان کرد که ضعف‌های دفاعی نقش مهمی در ناکامی تیمش داشته است.

با نزدیک شدن به پایان جام جهانی، انتظار می‌رود طی روزها و هفته‌های آینده، فهرست تغییرات روی نیمکت تیم‌های ملی طولانی‌تر شود و چندین فدراسیون دیگر نیز درباره آینده سرمربیان خود تصمیم‌گیری کنند.

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