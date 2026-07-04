توضیح سرمربی پرتغال درباره تعویض رونالدو

به گزارش ایلنا، پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر یک کرواسی را شکست داد و راهی جمع هشت تیم برتر شد. در این مسابقه، کریستیانو رونالدو که یکی از گل‌های پرتغال را به ثمر رسانده بود، در دقیقه ۸۱ از زمین خارج شد؛ تصمیمی که با واکنش‌های زیادی همراه شد.

روبرتو مارتینز درباره دلیل این تعویض گفت:

«باید از تمام ظرفیت بازیکنان‌مان استفاده کنیم. در آن مقطع رساندن توپ به یک‌سوم هجومی دشوار شده بود. حضور گونسالو راموس کنار رونالدو می‌توانست مدافعان کرواسی را بیشتر تحت فشار قرار دهد. بعد از اینکه به گل رسیدیم، شرایط بازی تغییر کرد و برای حفظ برتری به یک هافبک بیشتر نیاز داشتیم تا نقاط قوت حریف را کنترل کنیم.»

او از عملکرد شاگردانش نیز تمجید کرد و گفت:

«نیمه نخست بهترین نمایش ما در این جام جهانی بود. از کیفیت بازیکنان موجود استفاده کردیم و راموس همیشه بازیکنی تأثیرگذار است. با دو مهاجم تلاش کردیم فشار بیشتری روی خط دفاع کرواسی ایجاد کنیم و در ادامه، بر اساس روند مسابقه تصمیم به تعویض رونالدو گرفتیم.»

احترام به اسپانیا؛ اما بدون برچسب مدعی

سرمربی پرتغال در آستانه جدال حساس با اسپانیا نیز با احتیاط صحبت کرد و حاضر نشد تیمش را مدعی قهرمانی بداند.

او اظهار داشت:

«از کودکی رؤیای حضور در چنین مسابقاتی را داشتیم. وظیفه من این است که تیم را برای تحقق این رؤیا هدایت کنم. حالا باید ریکاوری کنیم و برای دیدار بعدی آماده شویم. برای اسپانیا احترام زیادی قائلیم، اما خودمان را مدعی نمی‌دانیم.»

مارتینز درباره ویژگی‌های این مسابقه افزود:

«این بازی بسیار جذاب خواهد بود. هر دو تیم به دنبال مالکیت توپ هستند و می‌خواهند سریع به گل برسند. اگر به مرحله یک‌هشتم نگاه کنید، فقط فرانسه با برتری واضح صعود کرد و سایر مسابقات با جزئیات تعیین شدند. دیدار ما با اسپانیا هم از همین جنس خواهد بود؛ مسابقه‌ای که ممکن است با کوچک‌ترین اتفاق سرنوشتش مشخص شود.»

تیم‌های ملی پرتغال و اسپانیا روز ۶ تیرماه در ورزشگاه AT&T شهر دالاس برای کسب سهمیه حضور در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

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