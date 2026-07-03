درباره حمایت اینفانتینو از ترامپ تحقیق کنید

به گزارش ایلنا، این نامه که به امضای ۵۰ نماینده از ۱۳ کشور اروپایی رسیده است، از کمیته اخلاق فیفا می‌خواهد هرچه سریع‌تر درباره رفتار اینفانتینو تحقیق کند و مشخص شود آیا او با این اقدامات، اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است یا خیر.

امضاکنندگان این نامه که عمدتاً از احزاب سوسیال‌دموکرات، لیبرال و سبز هستند، تأکید کرده‌اند آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت مناسبی است تا فیفا تعهد خود به استقلال، شفافیت و بی‌طرفی سیاسی را اثبات کند.

این اقدام در ادامه شکایت رسمی سازمان حقوق بشری FairSquare انجام شده است؛ سازمانی که اوایل ماه ژوئن با حمایت فدراسیون فوتبال نروژ، از کمیته اخلاق فیفا خواسته بود درباره رفتار رئیس این نهاد تحقیق کند.

فیر اسکوئر معتقد است اینفانتینو با تمجید علنی از ترامپ و حمایت از پیشنهاد اعطای جایزه صلح به او، از جایگاه خود به عنوان رئیس فیفا برای حمایت از یک چهره سیاسی استفاده کرده و در نتیجه «وظیفه بی‌طرفی» خود را زیر سؤال برده است.

در متن نامه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است:

«فیفا باید نشان دهد که قوانین اخلاقی این سازمان برای همه، از جمله رئیس آن، به یک اندازه اجرا می‌شود.»

منتقدان همچنین هشدار داده‌اند که ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند اعتبار فیفا و اصل استقلال فوتبال از سیاست را با چالش جدی مواجه کند.

با وجود افزایش فشارها، فیفا تاکنون هیچ واکنش رسمی به شکایت فیر اسکوئر یا درخواست نمایندگان پارلمان اروپا نشان نداده و کمیته اخلاق این سازمان نیز درباره احتمال آغاز تحقیقات اظهار نظری نکرده است.

این اقدام که به رهبری بارری اندروز از ایرلند، لارا وولترز از هلند و نیلز فوگلسانگ از دانمارک انجام شده، در راستای تلاش‌های فیر اسکوئر است که از دسامبر گذشته به انتقاد از اعطای جایزه صلح فیفا به ترامپ پرداخته است. این سازمان بریتانیایی ادعا می‌کند که اینفانتینو با این اقدام، وظیفه بی‌طرفی خود را نقض کرده و اگر این نقض ثابت شود، ممکن است با جریمه‌ای حداقل ۱۰ هزار فرانک سوئیس و ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با فوتبال به مدت دو سال مواجه شود.

فیر اسکوئر از نامه این ۵۰ نماینده اروپایی استقبال کرده و آن را «مهم‌ترین مداخله مقامات سیاسی اروپایی علیه سوء مدیریت و نقض قوانین در بالاترین سطح فوتبال جهانی» دانسته است. این سازمان همچنین خواستار بررسی شرایط اعطای این جایزه شده است، چرا که معیارها و روش‌های پذیرش آن هرگز از سوی فیفا روشن نشده است.

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