بحران دوپینگ در اردوی تونس؛ تست هشت بازیکن مثبت شد
تیم ملی تونس در حالی با ناکامی از جام جهانی ۲۰۲۶ خداحافظی کرد که اکنون با بحرانی تازه روبهرو شده است؛ مثبت شدن آزمایش دوپینگ هشت بازیکن این تیم به ماده ممنوعه کلنبوترول.
به گزارش ایلنا، نتایج آزمایشهای انجامشده نشان میدهد هشت بازیکن تونس به ماده کلنبوترول مثبت شدهاند؛ مادهای که در فهرست مواد ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) قرار دارد و اگرچه در درمان برخی بیماریهای تنفسی کاربرد دارد، اما به دلیل اثرات آنابولیک و افزایش عملکرد ورزشی، مصرف آن در ورزش حرفهای ممنوع است.
با این حال، منابع نزدیک به پرونده تأکید کردهاند که احتمال دارد این نتایج ناشی از آلودگی غذایی باشد و نه دوپینگ عمدی. تحقیقات اولیه نشان میدهد بازیکنان تونس احتمالاً در جریان اقامت خود در مکزیک، گوشت آلوده به کلنبوترول مصرف کردهاند.
این فرضیه سابقهای شناختهشده در فوتبال جهان دارد. در سال ۲۰۱۱ نیز پنج بازیکن تیم ملی مکزیک پیش از آغاز جام طلایی آمریکای شمالی با آزمایش مثبت کلنبوترول مواجه شدند. پس از تحقیقات گسترده، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون فوتبال مکزیک اعلام کردند که علت این نتایج، مصرف گوشت آلوده بوده و هیچ تخلف عمدی از سوی بازیکنان صورت نگرفته است.
تونس یکی از ضعیفترین عملکردهای خود در تاریخ جام جهانی را تجربه کرد و در هر سه دیدار مرحله گروهی شکست خورد:
شکست ۵ بر ۱ مقابل سوئد
شکست ۴ بر صفر برابر ژاپن
شکست ۳ بر ۱ مقابل هلند
پس از همان شکست نخست برابر سوئد، صبری لموشی از هدایت تیم کنار گذاشته شد و تونس به نخستین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شد که سرمربی خود را تنها پس از یک مسابقه برکنار میکند.
در پی انتشار خبر آزمایشهای مثبت، فدراسیون جهانی فوتبال تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده است. همچنین فدراسیون فوتبال تونس نیز هنوز درباره این پرونده بیانیهای منتشر نکرده است.
در همین حال، برخی تیمهای حاضر در جام جهانی از جمله انگلیس برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، آشپز اختصاصی خود را به مکزیک بردهاند تا تمام وعدههای غذایی بازیکنان تحت نظارت کامل تهیه شود.
اکنون باید منتظر نتیجه تحقیقات تکمیلی و تصمیم نهادهای ضد دوپینگ بود تا مشخص شود آیا این پرونده به عنوان آلودگی غذایی مختومه خواهد شد یا ممکن است برای بازیکنان تونس تبعات انضباطی به همراه داشته باشد.