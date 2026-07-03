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پس از حذف از جام جهانی؛

هونگ میونگ‌بو به دلیل تهدیدهای امنیتی کره جنوبی را ترک کرد

هونگ میونگ‌بو به دلیل تهدیدهای امنیتی کره جنوبی را ترک کرد
کد خبر : 1808254
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سرمربی سابق تیم ملی کره جنوبی تنها دو روز پس از بازگشت به کشور، در پی موج گسترده انتقادها و تهدیدهای امنیتی، راهی ایالات متحده شد.

به گزارش ایلنا، هونگ میونگ‌بو که پس از حذف زودهنگام کره جنوبی از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفا داد، ۴۸ ساعت پس از ورود به سئول در فرودگاه بین‌المللی اینچئون دیده شد؛ جایی که برای سفر به لس‌آنجلس کره جنوبی را ترک کرد.

رسانه‌های کره‌ای گزارش داده‌اند که این اسطوره فوتبال کره به دنبال دریافت تهدیدهای جدی، از جمله تهدید به مرگ ، تصمیم به ترک کشور گرفته است.

بازگشت اعضای تیم ملی به کره با واکنش بسیار تند هواداران همراه بود. معترضان در فرودگاه علیه هونگ شعار سر دادند و فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت علیه او شکل گرفت. حتی برخی کسب‌وکارها و فروشگاه‌ها در سئول اعلام کردند که از حضور او در محل خود استقبال نخواهند کرد.

هونگ میونگ‌بو هنگام خروج از کشور با کلاه و ماسک در فرودگاه حاضر شد و در پاسخ به خبرنگاران، برخی شایعات درباره تیم ملی را رد کرد.

او درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون اختلافات داخلی تیم و کنار گذاشته شدن یکی از بازیکنان به دلیل نقض قوانین انضباطی گفت:

«این شایعات صحت ندارد. چیزهای زیادی برای گفتن دارم، اما زمانش هنوز نرسیده است. روزی حقیقت مشخص خواهد شد.»

کره جنوبی جام جهانی را با پیروزی ۲ بر یک برابر جمهوری چک آغاز کرد، اما سپس برابر مکزیک و آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و از همان مرحله گروهی حذف شد.

این دومین تجربه ناموفق هونگ میونگ‌بو روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود و او پس از پایان مسابقات، مسئولیت کامل این ناکامی را پذیرفت و از سمت خود کناره‌گیری کرد.

ابعاد این شکست به حدی گسترده بوده که موضوع از فوتبال فراتر رفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور کره جنوبی نیز خواستار بررسی دلایل این ناکامی شده و فشار افکار عمومی برای پاسخگویی مسئولان فوتبال این کشور همچنان ادامه دارد.

در مقابل، هونگ میونگ‌بو در ژاپن، جایی که سال‌ها فوتبال بازی کرده است، از حمایت قابل توجهی برخوردار شده و شماری از کارشناسان و رسانه‌های ژاپنی، برخورد صورت‌گرفته با این اسطوره فوتبال کره را «بیش از حد تند و غیرمنصفانه» توصیف کرده‌اند.

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