تغییرات احتمالی انگلیس مقابل مکزیک؛ گوردون در آستانه حضور ثابت

به گزارش ایلنا، عملکرد نه‌چندان مطلوب برخی بازیکنان انگلیس در دیدار مرحله قبل مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، باعث شده رسانه‌های انگلیسی درباره ترکیب احتمالی این تیم برای مصاف با مکزیک گمانه‌زنی‌های فراوانی مطرح کنند.

بزرگ‌ترین ابهام به پست دفاع راست مربوط می‌شود؛ جایی که به دلیل مصدومیت دو مدافع تخصصی، جد اسپنس در بازی قبلی به میدان رفت. در عین حال، گزینه‌هایی مانند دکلان رایس و ازری کونسا نیز برای ایفای این نقش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در خط حمله نیز احتمال تغییر وجود دارد. مارکوس راشفورد و نونی مادوئکه در دیدار گذشته نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، اما آنتونی گوردون پس از ورود از روی نیمکت، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و هر دو گل هری کین را پایه‌گذاری کرد.

همین عملکرد باعث شده بسیاری از کارشناسان اسکای اسپورت معتقد باشند گوردون شایسته حضور در ترکیب اصلی مقابل مکزیک است.

اختلاف نظر درباره دفاع راست

نویسندگان و کارشناسان اسکای اسپورت درباره انتخاب مدافع راست اتفاق نظر ندارند.

برخی معتقدند جد اسپنس با وجود عملکرد متوسط، باید فرصت دوباره‌ای دریافت کند، در حالی که گروهی دیگر استفاده از دکلان رایس یا ازری کونسا را برای مهار حملات مکزیک گزینه مطمئن‌تری می‌دانند؛ هرچند انتقال رایس به دفاع راست بیشتر به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده است.

ترکیب احتمالی انگلیس

دروازه‌بان:

جیمز ترافورد

مدافعان:

جد اسپنس (یا ازری کونسا)

جان استونز

مارک گهی

لوئیس هال

هافبک‌ها:

دکلان رایس

جود بلینگام

کول پالمر

مهاجمان:

آنتونی گوردون

هری کین

بوکایو ساکا

انگلیس امیدوار است با ایجاد تغییرات در ترکیب و استفاده از بازیکنان آماده‌تر، از سد میزبان مسابقات عبور کرده و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود؛ دیداری که در ورزشگاه آزتکا برگزار خواهد شد و یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله به شمار می‌رود.

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