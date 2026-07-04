به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر ۱ کرواسی مقابل پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی، باعث ادامه یک روند تاریخی شد؛ روندی که نشان می‌دهد از سال ۱۹۸۶ تاکنون، هیچ تیمی که در یک جام جهانی برزیل را حذف کرده، نتوانسته در جام جهانی بعدی حتی یک مسابقه مرحله حذفی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

تنها استثنای این آمار، هلند است. نارنجی‌پوشان پس از حذف برزیل در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۰، در جام جهانی ۲۰۱۴ تا نیمه‌نهایی پیش رفتند و در نهایت عنوان سوم را به دست آوردند.

در مقابل، سایر تیم‌هایی که برزیل را از جام جهانی کنار زده‌اند، در دوره بعدی نتوانسته‌اند مسیر موفقی را طی کنند:

فرانسه پس از حذف برزیل در جام جهانی ۱۹۸۶، حتی نتوانست به جام جهانی ۱۹۹۰ صعود کند.

آرژانتین که در جام جهانی ۱۹۹۰ برزیل را حذف کرد، در جام جهانی ۱۹۹۴ در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شد.

هلند پس از حذف برزیل در سال ۱۹۹۴، در جام جهانی ۱۹۹۸ به نیمه‌نهایی رسید (پیش از آغاز این روند آماری).

فرانسه پس از قهرمانی و شکست برزیل در فینال ۱۹۹۸، در جام جهانی ۲۰۰۲ در همان مرحله گروهی حذف شد.

فرانسه که برزیل را در سال ۲۰۰۶ کنار زد، در جام جهانی ۲۰۱۰ در مرحله گروهی حذف شد.

هلند پس از حذف برزیل در سال ۲۰۱۰، تنها استثنای این طلسم محسوب می‌شود.

بلژیک که برزیل را در سال ۲۰۱۸ شکست داد، در جام جهانی ۲۰۲۲ از مرحله گروهی کنار رفت.

کرواسی نیز پس از حذف برزیل در ضربات پنالتی جام جهانی ۲۰۲۲، در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست از مرحله یک‌هشتم نهایی عبور کند و برابر پرتغال حذف شد.

از سوی دیگر، یک آمار تاریخی دیگر نیز به سود سلسائو وجود دارد. از جام جهانی ۱۹۳۸ تاکنون، تمام تیم‌هایی که برزیل را حذف کرده‌اند، در همان دوره حداقل در جمع سه تیم برتر مسابقات قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حذف برزیل معمولاً تنها از عهده مدعیان اصلی قهرمانی برمی‌آید.

تیم ملی برزیل اکنون امیدوار است با هدایت کارلو آنچلوتی، به طلسم ۲۴ ساله خود پایان دهد و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ بار دیگر جام جهانی را فتح کند. سلسائو در مرحله یک‌هشتم نهایی این دوره باید به مصاف نروژ برود؛ دیداری که می‌تواند آغاز مسیر بازگشت برزیل به روزهای پرافتخار گذشته باشد.

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