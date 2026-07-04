به گزارش ایلنا، خوزه لوئیس چیلاورت، کاپیتان و دروازه‌بان افسانه‌ای پاراگوئه، معتقد است آن شکست بیش از هر چیز نتیجه یک اشتباه تاکتیکی از سوی کادر فنی بود.

او در گفت‌وگویی که سال ۲۰۲۰ انجام داد، با اشاره به دقایق پایانی وقت‌های اضافه گفت:

«کارلوس گامارا مصدوم شده بود و من مدام فریاد می‌زدم که باید تعویض انجام شود. اما پائولو سزار کارپجیانی گفت صبر کنید. فکر می‌کنم همان تصمیم باعث شد بازی را ببازیم.»

حسرتی که هنوز باقی مانده است

چیلاورت معتقد است اگر مدافع مصدوم تیمش به موقع تعویض می‌شد، پاراگوئه می‌توانست دقایق پایانی را کنترل کند و بازی را به ضربات پنالتی بکشاند؛ جایی که به توانایی خود برای شکست فرانسه اطمینان داشت.

او گفت:

«اگر آن تعویض انجام می‌شد، زمان بیشتری تلف می‌شد و احتمالاً بازی به پنالتی می‌کشید. حتی یادم هست بسیاری از تماشاگران فرانسوی در حال ترک ورزشگاه بودند، چون نمی‌خواستند شاهد ضربات پنالتی باشند.»

اما چند دقیقه بعد، ارسال روبر پیرس با ضربه لوران بلان به گل تبدیل شد تا قانون «گل طلایی» به رؤیای پاراگوئه پایان دهد.

از اسطوره فوتبال تا چهره‌ای جنجالی

چیلاورت که یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال آمریکای جنوبی محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر بیش از آنکه به خاطر دوران بازی‌اش خبرساز باشد، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اظهارنظرهای جنجالی مورد توجه قرار گرفته است.

او در سال ۲۰۱۶ به دلیل اتهام افترا علیه رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول)، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

چیلاورت سپس وارد عرصه سیاست شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری پاراگوئه در سال ۲۰۲۳ نامزد شد، اما تنها ۰.۸۳ درصد آرا را به دست آورد.

با وجود حواشی سال‌های اخیر، او همچنان برای بسیاری از هواداران پاراگوئه نماد نسلی است که تنها چند دقیقه با خلق یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی فاصله داشت؛ نسلی که در نهایت با گل طلایی لوران بلان، رؤیای صعودش به پایان رسید.

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