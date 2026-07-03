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رکورد تاریخی پاری‌سن‌ژرمن در جام جهانی؛ هشت گلزن متفاوت در یک دوره

رکورد تاریخی پاری‌سن‌ژرمن در جام جهانی؛ هشت گلزن متفاوت در یک دوره
کد خبر : 1808250
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باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با درخشش بازیکنان ملی‌پوش خود در جام جهانی ۲۰۲۶، رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کرد و به نخستین باشگاهی تبدیل شد که در یک دوره از این رقابت‌ها، هشت بازیکن مختلفش موفق به گلزنی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، این رکورد پس از گل گونچالو راموس در پیروزی ۲ بر ۱ پرتغال مقابل کرواسی در مرحله یک‌هشتم نهایی به ثبت رسید. مهاجم پرتغالی هشتمین بازیکن پاری‌سن‌ژرمن بود که در این جام جهانی موفق به باز کردن دروازه حریفان شد.

بدین ترتیب، باشگاه فرانسوی رکورد پیشین بایرن مونیخ در جام جهانی ۲۰۱۴ و بارسلونا در جام جهانی ۲۰۱۸ را که هر دو با هفت گلزن متفاوت به ثبت رسیده بود، پشت سر گذاشت.

از میان ۱۶ بازیکن پاری‌سن‌ژرمن که به تیم‌های ملی مختلف برای جام جهانی ۲۰۲۶ دعوت شده‌اند، تاکنون هشت نفر موفق به گلزنی شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد نیمی از نمایندگان این باشگاه در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان طعم گلزنی را چشیده‌اند.

فهرست گلزنان پاری‌سن‌ژرمن در جام جهانی ۲۰۲۶:

عثمان دمبله (فرانسه) – ۴ گل

برادلی بارکولا (فرانسه) – ۲ گل

دزیره دوئه (فرانسه) – ۱ گل

گونچالو راموس (پرتغال) – ۱ گل

نونو مندس (پرتغال) – ۱ گل

ژوائو نوس (پرتغال) – ۱ گل

اشرف حکیمی (مراکش) – ۱ گل

ابراهیم امبایه (سنگال) – ۱ گل

این رکورد هنوز هم می‌تواند ارتقا پیدا کند؛ چرا که چندین بازیکن پاری‌سن‌ژرمن همچنان در جام جهانی حضور دارند و فرصت دارند تعداد گلزنان یا مجموع گل‌های این باشگاه را افزایش دهند.

 

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