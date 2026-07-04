پویول؛ اسطوره بارسلونا که هرگز زادگاهش را فراموش نکرد

به گزارش ایلنا، پویول که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ یکی از نمادهای بارسلونا و فوتبال اسپانیا بود، با وجود سال‌ها حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان، همچنان ارتباطی عمیق با روستای محل تولدش، لا پوبلا دِ سگور در استان لِیدا دارد.

این روستای کوچک با حدود سه هزار نفر جمعیت، در دامنه رشته‌کوه پیرنه و در کنار رودخانه‌های فلامیسل و نوگرا پالارس قرار گرفته و برای پویول تنها یک زادگاه نیست؛ بلکه جایی است که شخصیت و ارزش‌های زندگی‌اش در آن شکل گرفته است.

پویول در یکی از ویدیوهای معرفی این منطقه گفته است:

«من در جایی به دنیا آمدم که همه همدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اهمیت می‌دهند. اینجا یاد گرفتم احترام، تلاش، فروتنی و تعهد چه معنایی دارند.»

طبیعت بکر این منطقه با مسیرهای کوهنوردی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی، سالانه گردشگران زیادی را جذب می‌کند. همچنین پارک ملی آگوئستورتس و دریاچه سنت مائوریسی که از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی کاتالونیاست، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری این روستا قرار دارد.

یکی دیگر از جذابیت‌های منطقه، قطار تاریخی Tren dels Llacs (قطار دریاچه‌ها) است که شهر لِیدا را به لا پوبلا دِ سگور متصل می‌کند و در طول مسیر از میان کوهستان‌ها، تونل‌ها و مناظر طبیعی چشم‌نواز عبور می‌کند.

لا پوبلا دِ سگور علاوه بر طبیعت، میراث تاریخی ارزشمندی نیز دارد. بافت قدیمی این روستا ریشه در قرون وسطی دارد و از سال ۲۰۱۵ جشن سنتی «فالِس» این منطقه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است.

با وجود سال‌ها حضور در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا و کسب تمام افتخارات ممکن، پویول هرگز ارتباطش را با زادگاهش قطع نکرده و همچنان هر زمان فرصت پیدا کند به این منطقه بازمی‌گردد؛ جایی که به گفته خودش، ریشه تمام ارزش‌هایی است که او را به یکی از محبوب‌ترین و محترم‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال اسپانیا تبدیل کرده است.

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