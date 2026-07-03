تراشتگن در آستانه انتقال قرضی به آژاکس

به گزارش ایلنا، آژاکس که از مدت‌ها قبل تر اشتگن را گزینه اصلی تقویت خط دروازه خود می‌دانست، اکنون با موافقت بارسلونا در آستانه نهایی کردن این انتقال قرار دارد.

نقش یوردی کرایف، مدیر فنی آژاکس، در این انتقال بسیار پررنگ بوده است. کرایف که سابقه همکاری با تر اشتگن در بارسلونا را دارد، از همان ابتدا او را گزینه ایده‌آل برای محافظت از دروازه تیم هلندی می‌دانست و مذاکرات را شخصاً پیش برد.

تراشتگن فصل گذشته به دلیل مصدومیت بخش زیادی از مسابقات را از دست داد و تنها در دو مسابقه به میدان رفت، اما همچنان از اعتبار بالایی در فوتبال اروپا برخوردار است. منابع هلندی معتقدند تجربه، شخصیت رهبری و توانایی بازی با پا از مهم‌ترین دلایل اصرار آژاکس برای جذب او بوده است.

گزارش‌ها حاکی است بارسلونا با توجه به دستمزد بالای این دروازه‌بان، تنها با انتقال قرضی او موافقت کرده و بخشی از حقوقش را نیز پرداخت خواهد کرد تا این انتقال عملی شود.

تراشتگن اکنون راهی آمستردام شده تا تست‌های پزشکی را پشت سر بگذارد و در صورت تأیید نهایی، قراردادش با آژاکس رسمی خواهد شد.

باشگاه آژاکس امیدوار است با جذب سنگربان آلمانی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خود را برطرف کرده و با حضور او فصل جدید را با دروازه‌بانی مطمئن و باتجربه آغاز کند.

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