به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد که با صعود تاریخی خود به مرحله حذفی جام جهانی نگاه‌ها را به خود جلب کرد و در نهایت با شکست مقابل آرژانتین از دور رقابت‌ها کنار رفت، ترکیبی کاملاً متفاوت از بسیاری از تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها دارد.

از ۲۶ بازیکن دعوت‌شده به اردوی این تیم، تنها ۱۲ نفر متولد کیپ‌ورد هستند و فقط هفت بازیکن سابقه بازی در لیگ داخلی این کشور را دارند. بخش عمده ملی‌پوشان کیپ‌ورد در کشورهای اروپایی رشد کرده یا برای باشگاه‌های خارج از این کشور بازی می‌کنند.

لیگی با بیش از ۸۰ تیم

فوتبال داخلی کاپ‌ورد نیز ساختاری کاملاً متفاوت با لیگ‌های رایج دنیا دارد.

در این کشور بین ۸۰ تا ۹۰ باشگاه در قالب ۱۱ لیگ منطقه‌ای فعالیت می‌کنند؛ هر لیگ نماینده یکی از جزایر مجمع‌الجزایر کیپ‌ورد است.

در پایان فصل، قهرمان هر منطقه به مسابقات قهرمانی کشور راه پیدا می‌کند و سپس رقابت نهایی با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود؛ تورنمنتی کوتاه که معمولاً از فروردین تا خرداد ادامه دارد و قهرمان فوتبال کیپ‌ورد را مشخص می‌کند.

همه مدعی هستند

همین ساختار باعث شده فوتبال کیپ‌ورد رکوردی کم‌نظیر در جهان داشته باشد.

از آنجا که هر فصل قهرمان هر منطقه فرصت حضور در مرحله نهایی را به دست می‌آورد، تقریباً تمام باشگاه‌های حاضر در لیگ‌های منطقه‌ای از ابتدای فصل شانس قهرمانی کشور را دارند؛ موضوعی که در هیچ لیگ حرفه‌ای دیگری با این گستردگی دیده نمی‌شود.

این ساختار نتیجه شرایط جغرافیایی کشور، پراکندگی جزایر و محدودیت‌های اقتصادی باشگاه‌هاست.

فوتبالی نیمه‌آماتور

اگرچه تیم ملی کیپ‌ورد در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته، اما لیگ داخلی این کشور همچنان نیمه‌آماتور محسوب می‌شود.

بیشتر باشگاه‌ها حرفه‌ای نیستند و بسیاری از بازیکنان دستمزدی دریافت نمی‌کنند یا فوتبال را در کنار شغل اصلی خود ادامه می‌دهند.

تاریخی که از ۱۹۷۶ آغاز شد

رقابت‌های قهرمانی فوتبال کاپ‌ورد از سال ۱۹۷۶ آغاز شده است.

نخستین قهرمان این مسابقات، باشگاه میندلنسه بود؛ تیمی که هنوز هم یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های کشور به شمار می‌رود و رقابت سنتی آن با دربی اف‌سی از مهم‌ترین دربی‌های فوتبال کاپ‌ورد محسوب می‌شود.

جالب اینکه همزمان با حضور تاریخی تیم ملی کاپ‌ورد در مرحله حذفی جام جهانی، مسابقات داخلی این کشور نیز در جریان است.

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