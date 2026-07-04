زانتی و خاطرات تاریخی آرژانتین و انگلیس و اخراج بکهام

به گزارش ایلنا، تقابل آرژانتین و انگلیس در ورزشگاه ژئوفروا گیشار سن‌اتین، یکی از مهیج‌ترین مسابقات تاریخ جام جهانی بود؛ دیداری که پس از تساوی ۲-۲ در ۱۲۰ دقیقه، با برتری ۴ بر ۳ آرژانتین در ضربات پنالتی به پایان رسید.

زانتی درباره فضای آن روزها گفت:

«خاطرات جام جهانی ۱۹۸۶ و دیه‌گو مارادونا دوباره زنده شده بود. ما در نزدیکی سن‌اتین اردو زده بودیم و شرایط بسیار خوبی برای آماده‌سازی داشتیم. از همان ابتدا احساس می‌کردیم می‌توانیم تورنمنت بزرگی داشته باشیم.»

او سپس به یکی از مشهورترین گل‌های دوران فوتبالش اشاره کرد؛ گلی که روی یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده به ثمر رساند:

«آن صحنه را بارها تمرین کرده بودیم. همه انتظار داشتند ضربه مستقیم ارسال شود، اما حرکت متفاوتی انجام دادیم و خوشبختانه موفق شدم گل بزنم. هنوز هم یکی از خاص‌ترین لحظات دوران فوتبالم است.»

زانتی همچنین از نقش دانیل پاسارلا ، سرمربی وقت آرژانتین، در آماده‌سازی تیم تمجید کرد:

«پاسارلا بارها تأکید کرده بود که نباید به انگلیس فضا بدهیم و مخصوصاً باید مراقب سرعت مایکل اوون باشیم. روی ضربات ایستگاهی هم برنامه‌های مشخصی داشتیم و همان‌ها نتیجه داد.»

مدافع اسبق اینتر درباره اخراج دیوید بکام نیز گفت:

«هنوز هم نمی‌دانم اخراج او کاملاً درست بود یا نه، اما بدون شک شرایط بازی را تغییر داد. با این حال انگلیس حتی با ۱۰ نفر هم فوق‌العاده دفاع کرد و کار را برای ما بسیار سخت کرد.»

زانتی در پایان با اشاره به ضربات پنالتی اظهار داشت:

«آن شب واقعاً فراموش‌نشدنی بود. فشار فوق‌العاده‌ای روی تیم وجود داشت و وقتی ضربه آخر تبدیل به گل شد، احساس رهایی و خوشحالی وصف‌ناپذیری داشتیم. آن پیروزی یکی از خاطراتی است که هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد.»

دیدار آرژانتین و انگلیس در جام جهانی ۱۹۹۸ همچنان یکی از کلاسیک‌ترین مسابقات تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود؛ مسابقه‌ای که علاوه بر گل تماشایی زانتی، با اخراج جنجالی دیوید بکام، گل انفرادی مایکل اوون و پیروزی آرژانتین در ضربات پنالتی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال پیدا کرده است.

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