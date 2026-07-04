به گزارش ایلنا، آلوارز در حالی جام جهانی ۲۰۲۶ را پشت سر می‌گذارد که علاوه بر تلاش برای دفاع از عنوان قهرمانی آرژانتین، با شایعات نقل‌وانتقالاتی و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش در اتلتیکو مادرید و علاقه بارسلونا نیز روبه‌رو است.

در این میان، باتیستوتا در گفت‌وگویی درباره رقابت دو مهاجم اصلی آلبی‌سلسته گفت:

«اگر لائوتارو خوب بازی می‌کند، حقش است که در ترکیب باشد. اما خولیان آلوارز هم بازیکن فوق‌العاده‌ای است و با توجه به آنچه برای تیم ملی انجام داده، کاملاً شایسته حضور در میدان است.»

دو مهاجم با ویژگی‌های متفاوت

اسطوره فوتبال آرژانتین معتقد است مقایسه مستقیم این دو مهاجم چندان درست نیست، زیرا هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند و می‌توانند نقش‌های متفاوتی در تیم ایفا کنند.

چند روز قبل نیز خورخه بوروچاگا، قهرمان جام جهانی ۱۹۸۶، درباره این دو مهاجم گفته بود:

«لائوتارو برای گلزنی زندگی می‌کند و عملکردش با گل‌هایی که می‌زند سنجیده می‌شود. اما خولیان متفاوت است؛ او در سراسر زمین حرکت می‌کند، فضا می‌سازد و به تیم کمک می‌کند. این دو رقیب یکدیگر نیستند و می‌توانند کنار هم بازی کنند.»

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