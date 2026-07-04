به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد در حالی خود را برای مهم‌ترین مسابقه تاریخ فوتبال این کشور برابر آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کرد که پرونده قضایی کاپیتان این تیم، رایان مندس، به یکی از حاشیه‌های مهم اردوی این تیم تبدیل شد.

کیپ‌ورد که در نخستین حضور خود در جام جهانی با نمایش‌های درخشان و صعود به مرحله حذفی شگفتی‌ساز شده، در آستانه تقابل با مدافع عنوان قهرمانی، پرونده‌ای خارج از زمین فوتبال توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

براساس گزارش رسانه‌های نیوزیلند، برزیل و هلند، رایان مندس به دنبال شکایتی درباره اتهام تجاوز تحت تحقیقات پلیس نیوزیلند قرار دارد. این پرونده به سفر تیم ملی کیپ‌ورد به نیوزیلند در ماه مارس سال جاری و برگزاری دیدار دوستانه مقابل شیلی بازمی‌گردد.

شاکی این پرونده، زنی برزیلی است که به عنوان مترجم در کنار تیم حضور داشته است. او مدعی شده پس از دیدار ۲۷ مارس، مندس وارد اتاق هتلش شده و به او تعرض کرده است. این زن شکایت رسمی خود را به پلیس ارائه کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

با این حال، تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه رایان مندس صادر نشده و او نیز بازداشت یا محاکمه نشده است. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال کیپ‌ورد و فیفا از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده‌اند.

در نشست خبری پیش از دیدار با آرژانتین، خبرنگاران چندین بار از بوبیستا، سرمربی کیپ‌ورد، درباره این موضوع سؤال کردند، اما او حاضر به پاسخگویی نشد و ترجیح داد تنها درباره مسائل فنی مسابقه صحبت کند.

در شرایطی که تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و هیچ تصمیم قضایی نهایی درباره این پرونده اتخاذ نشده است، حضور این پرونده در حاشیه اردوی کیپ‌ورد، یکی از مهم‌ترین سوژه‌های رسانه‌ای پیش از دیدار با آرژانتین محسوب می‌شد. اکنون باید دید با حذف تیم شگفتی ساز از این رقابت‌ها، این پرونده با چه شرایطی همراه خواهد شد.

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