از کربنارا تا گاربا؛ بازیکنان فرانسه غذاهای محبوب خود را معرفی کردند

به گزارش ایلنا، در حالی که شاگردان دیدیه دشان با یک هدف مشترک برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی آماده می‌شوند، سلیقه غذایی آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارد.

پاستا؛ محبوب‌ترین غذای اردوی فرانسه

پاستا بیشترین طرفدار را میان ستاره‌های فرانسه دارد، اما هر بازیکن نسخه مخصوص خود را ترجیح می‌دهد.

کیلیان امباپه عاشق پاستا کربنارا است، در حالی که عثمان دمبله پاستا را با سس گوجه‌فرنگی، پستو و مرغ می‌پسندد.

مارکوس تورام، پاستا با میگو را انتخاب کرده و مالو گوستو ترکیبی مفصل‌تر شامل ماهی سالمون، پنیر بوراتا، پیاز، پستو و گوجه‌فرنگی را غذای محبوب خود معرفی کرده است.

برادلی بارکولا نیز بدون ورود به جزئیات، تنها می‌گوید:

«پاستا همیشه انتخاب خوبی است.»

از سالاد تا استیک

برخی بازیکنان ترجیح داده‌اند غذاهای سبک‌تر یا ساده‌تر را انتخاب کنند.

وارن زایر-امری به سالاد علاقه دارد و لوکاس دینی، تست آووکادو همراه با تخم‌مرغ، نمک و فلفل را انتخاب می‌کند.

لوکاس هرناندز نیز بدون تردید می‌گوید:

«یک تکه استیک خوب با کمی نمک درشت؛ همین برای من کافی است.»

ریشه‌های آفریقایی روی میز غذای خروس‌ها

بخش قابل توجهی از بازیکنان فرانسه به غذاهای سنتی کشورهای آفریقایی که ریشه خانوادگی‌شان به آنجا بازمی‌گردد، علاقه دارند.

اورلین شوامنی مرغ کبابی با موز سبز را انتخاب کرده و عثمان دمبله از مرغ یاسا، غذای معروف سنگال، نام برده است.

ویلیام سالیبا غذای سنتی تیِب (برنج و ماهی سنگالی) را ترجیح می‌دهد.

مانو کونه میان آتیه‌که و آلوکو مردد است و دزیره دوئه نیز از علاقه ویژه خود به گاربا، یکی از غذاهای محبوب ساحل عاج، سخن گفته است.

بریس سامبا هم برای ادای احترام به ریشه‌های کنگویی خود، چیکوانگه همراه با لوبیای سیاه در سس گوجه‌فرنگی (مادیسو) را غذای محبوبش معرفی کرده است.

وفاداری به زادگاه

در میان این انتخاب‌های متنوع، رابین ریسری همچنان به زادگاه آلزاسی خود وفادار مانده و شوکروت (کلم ترش آلزاسی) را غذای مورد علاقه‌اش معرفی کرده است.

بازیکنان فرانسه حالا امیدوارند پس از صحبت درباره غذاهای محبوبشان، با پیروزی مقابل پاراگوئه جشن صعود را نیز در کنار یک وعده غذایی دلچسب برگزار کنند.

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