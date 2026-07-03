درخواست غرامت توسط ردبول برای حضور کلوپ در آلمان
فدراسیون فوتبال آلمان برای انتخاب یورگن کلوپ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی، با مانعی بزرگ روبهرو شده است؛ باشگاه ردبول حاضر نیست مدیر فوتبال خود را بدون دریافت غرامتی چند میلیون یورویی از قراردادش آزاد کند.
به گزارش ایلنا، پس از حذف آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶، نام یورگن کلوپ بار دیگر به عنوان جدیترین گزینه هدایت مانشافت مطرح شده است. با این حال، این مربی ۵۹ ساله از ابتدای سال ۲۰۲۵ به عنوان مدیر جهانی فوتبال ردبول مشغول فعالیت است و قراردادش تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد.
بر اساس گزارش رسانههای آلمانی، اگرچه در قرارداد کلوپ بند فسخ مشخصی وجود ندارد، اما ردبول تنها در صورت دریافت غرامتی چند میلیون یورویی حاضر به صدور رضایتنامه او خواهد بود.
مبلغ دقیق این درخواست هنوز اعلام نشده، اما گفته میشود فدراسیون فوتبال آلمان برای جذب او باید هزینه قابل توجهی پرداخت کند. با این حال، از نظر مالی این انتقال غیرممکن به نظر نمیرسد.
فدراسیون فوتبال آلمان از سال ۲۰۲۷ قرارداد جدیدی با شرکت نایک آغاز خواهد کرد که براساس آن سالانه حدود ۱۰۰ میلیون یورو درآمد کسب میکند؛ موضوعی که میتواند پرداخت هزینه جدایی کلوپ از ردبول را تسهیل کند.
خود کلوپ نیز پس از حذف آلمان از جام جهانی، درباره احتمال حضور روی نیمکت تیم ملی موضعی محتاطانه اتخاذ کرد و گفت: «هنوز به این موضوع فکر نکردهام. خودم بارها در چنین موقعیتی بودهام و میدانم وقتی صحبت از سرمربی تیم ملی میشود، طبیعی است که نام من مطرح شود، اما اکنون زمان مناسبی برای صحبت درباره این مسئله نیست.»
کلوپ پس از سالها مربیگری موفق در ماینتس، بوروسیا دورتموند و لیورپول، اعلام کرده بود که فعلاً قصد بازگشت به مربیگری روزمره را ندارد و به همین دلیل هدایت بخش فوتبال ردبول را پذیرفت. با این حال، هدایت تیم ملی آلمان همواره یکی از معدود گزینههایی بوده که رسانههای آلمانی معتقدند میتواند او را برای بازگشت به نیمکت وسوسه کند.
در شرایطی که آینده نیمکت مانشافت همچنان نامشخص است، کلوپ مهمترین گزینه فدراسیون فوتبال آلمان محسوب میشود؛ اما برای تحقق این همکاری، ابتدا باید رضایت ردبول با پرداخت غرامتی چند میلیون یورویی جلب شود.