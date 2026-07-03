به گزارش ایلنا، روزاسه یک بیماری التهابی و مزمن پوست است که باعث گشاد شدن رگ‌های خونی سطح صورت می‌شود. در نتیجه، جریان خون در نواحی مرکزی صورت به‌ویژه گونه‌ها، بینی، پیشانی و چانه افزایش یافته و قرمزی قابل توجهی ایجاد می‌شود.

فعالیت بدنی شدید، گرمای هوا، استرس، هیجان مسابقه و تغییرات ناگهانی دما از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث تشدید علائم این بیماری می‌شوند. به همین دلیل، در جریان مسابقات فوتبال، صورت آلیسون بیش از همیشه سرخ به نظر می‌رسد.

کارشناسان پوست تأکید می‌کنند که روزاسه با آکنه تفاوت دارد. اگرچه در برخی موارد ممکن است برجستگی‌ها یا جوش‌های کوچکی روی پوست ایجاد شود، اما برخلاف آکنه، این بیماری معمولاً فاقد جوش‌های سرسیاه است و مشخصه اصلی آن قرمزی مداوم پوست و نمایان شدن رگ‌های خونی ریز است.

روزاسه تنها به پوست محدود نمی‌شود و در برخی بیماران می‌تواند چشم‌ها را نیز درگیر کند. خشکی، سوزش، قرمزی و حساسیت چشم از جمله عوارض احتمالی این بیماری هستند که نیاز به مراقبت پزشکی دارند.

پزشکان می‌گویند روزاسه بیماری خطرناکی نیست و با داروهای موضعی، درمان‌های خوراکی، لیزر و رعایت برخی نکات مانند پرهیز از گرمای شدید، استرس و نور مستقیم خورشید قابل کنترل است، هرچند درمان قطعی برای آن وجود ندارد.

در نتیجه، قرمز شدن صورت آلیسون بکر هنگام مسابقات نشانه ضعف جسمانی یا مشکلی در آمادگی بدنی او نیست؛ بلکه واکنش طبیعی بدنش به بیماری روزاسه است که در شرایط پرفشار و گرم، علائم آن پررنگ‌تر می‌شود.

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