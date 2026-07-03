ترکیب احتمالی فرانسه و پاراگوئه
تیمهای ملی پاراگوئه و فرانسه عصر شنبه در یکی از جذابترین دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند؛ مسابقهای که در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد شهر فیلادلفیا برگزار خواهد شد و برنده آن راهی جمع هشت تیم برتر جهان میشود.
به گزارش ایلنا، پاراگوئه با هدایت گوستاوو آلفارو یکی از شگفتیهای این دوره از رقابتها بوده است. این تیم پس از صعود از مرحله گروهی، در مرحله قبل با نمایشی کمنقص مقابل آلمان مقاومت کرد و پس از تساوی ۱-۱ در ۱۲۰ دقیقه، با برتری در ضربات پنالتی، یکی از مدعیان قهرمانی را از گردونه رقابتها کنار زد.
در سوی مقابل، فرانسه با هدایت دیدیه دشان مقتدرانه به مرحله حذفی رسیده است. خروسها در مرحله گروهی با ثبت ۱۰ گل، بهترین خط حمله مسابقات را در اختیار داشتند و سپس در مرحله یکهشتم نهایی نیز با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل سوئد، قدرت خود را به رخ رقبا کشیدند.
فرانسه با ستارههایی چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، دزیره دوئه، مایکل اولیسه و اورلین شوامنی یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب میشود، اما پاراگوئه نیز با تکیه بر انسجام دفاعی و ضدحملات سریع، امیدوار است یک شگفتی دیگر رقم بزند.
زمان برگزاری
تاریخ: شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
ورزشگاه: لینکلن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
ترکیب احتمالی پاراگوئه
گیل؛ کاسرس، گومس، بالبوئنا، آلونسو؛ دیگو گومس، آندرس کوباس؛ بوبادییا، خولیو انسیسو، میگل آلمیرون؛ آنتونیو سانابریا.
ترکیب احتمالی فرانسه
ماینیان؛ کونده، کوناته، اوپامکانو، لوکاس هرناندس؛ شوامنی، رابیو؛ مایکل اولیسه، عثمان دمبله، دزیره دوئه؛ کیلیان امباپه.
فرانسه روی کاغذ شانس بیشتری برای صعود دارد، اما عملکرد منظم و جنگنده پاراگوئه، بهویژه پس از حذف آلمان، نشان داده است که این تیم میتواند برای هر مدعی بزرگی دردسرساز شود. به همین دلیل، انتظار میرود یکی از حساسترین و تاکتیکیترین مسابقات مرحله یکهشتم نهایی در فیلادلفیا برگزار شود.