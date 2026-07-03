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پنالتی جنجالی برزیل و نروژ در جام جهانی ۱۹۹۸؛

صحنه‌ای که یک روز بعد حقانیت داور را ثابت کرد

صحنه‌ای که یک روز بعد حقانیت داور را ثابت کرد
کد خبر : 1808212
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تقابل برزیل و نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، خاطره یکی از بحث‌برانگیزترین صحنه‌های تاریخ این رقابت‌ها را زنده کرده است؛ پنالتی جنجالی جام جهانی ۱۹۹۸ که در ابتدا تصمیمی اشتباه به نظر می‌رسید، اما یک روز بعد تصاویر جدید، صحت آن را تأیید کردند.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۹۸، برزیل و نروژ در ورزشگاه ولودروم مارسی به مصاف هم رفتند. برزیل که صعودش را قطعی کرده بود، با گل ببتو در دقیقه ۷۸ از حریف پیش افتاد، اما نروژ تنها پنج دقیقه بعد با گل تور آندره فلو بازی را به تساوی کشاند.

چند دقیقه بعد، حساس‌ترین صحنه مسابقه رقم خورد. در حالی که توپ به محوطه جریمه برزیل ارسال شده بود، جونیور بایانو مدافع برزیل، پیراهن فلو را کشید و او را سرنگون کرد. اسفندیار باهرمست ، داور ایرانی‌الاصل آمریکایی مسابقه، بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد.

کتیل رکدال پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۸۸ پنالتی را تبدیل به گل کرد تا نروژ با پیروزی ۲ بر یک، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند.

اما تصمیم داور با موجی از انتقادها روبه‌رو شد. تصاویر تلویزیونی که در جریان مسابقه پخش شده بود، زاویه مناسبی از صحنه نداشت و بسیاری معتقد بودند خطایی رخ نداده است. رسانه‌های برزیلی و حتی برخی کارشناسان، باهرمست را به اشتباه تأثیرگذار در سرنوشت مسابقه متهم کردند.

باهرمست بعدها درباره آن لحظه گفت:

 

«من کاملاً دیدم که جونیور بایانو پیراهن فلو را کشید. وقتی توپ به او نرسید و هیچ برتری‌ای ایجاد نشد، طبق قانون مجبور بودم پنالتی اعلام کنم.»

او همچنین درباره واکنش‌ها پس از مسابقه توضیح داد:

 

«بعد از بازی همه خبرنگاران می‌گفتند تصاویر تلویزیونی چیزی نشان نمی‌دهد و فقط یک برخورد جزئی بوده است، اما من مطمئن بودم تصمیم درستی گرفته‌ام.»

تنها یک روز بعد ، شبکه‌های تلویزیونی تصاویر جدیدی از زاویه‌ای متفاوت منتشر کردند؛ تصاویری که به وضوح نشان می‌داد جونیور بایانو پیراهن مهاجم نروژ را کشیده و تصمیم داور کاملاً صحیح بوده است. این اتفاق بعدها به یکی از مشهورترین نمونه‌های «VAR قبل از دوران VAR» در تاریخ فوتبال تبدیل شد.

در پایان آن جام جهانی، برزیل با وجود این شکست تا فینال پیش رفت اما برابر فرانسه شکست خورد و نایب‌قهرمان شد. نروژ نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه یک بر صفر برابر ایتالیا شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

اکنون، ۲۸ سال پس از آن مسابقه جنجالی، برزیل و نروژ بار دیگر در جام جهانی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری که خاطره یکی از جنجالی‌ترین پنالتی‌های تاریخ این رقابت‌ها را دوباره زنده کرده است.

 

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