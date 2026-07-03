به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان، مس شهربابک در خانه شناورسازی قشم به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با نتیجه ۳ بر یک میزبان خود را شکست دهد.

شاگردان مس شهربابک بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۰ مهرشاد عبداللهی با فرار از میان مدافعان و ضربه‌ای دقیق، گل نخست تیمش را به ثمر رساند.

در ادامه، محمدحسین باصری در دقیقه ۲۳ از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل افزایش داد، اما شناورسازی پیش از پایان نیمه نخست یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. هادی دهقانی در دقیقه ۳۵ از اشتباه خط دفاعی مس استفاده کرد و نتیجه را ۲ بر یک کرد.

در نیمه دوم نیز مس شهربابک برتری خود را حفظ کرد و در دقیقه ۶۳ علیرضا ولی‌زاده با استفاده از یک موقعیت تک‌به‌تک، گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا پیروزی شاگردان این تیم قطعی شود.

در جریان مسابقه، مس شهربابک دو فرصت مناسب دیگر را نیز توسط محمدحسین باصری و علیرضا ولی‌زاده از دست داد. همچنین شناورسازی قشم در دقیقه ۸۰ صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما آیدین قویدل با مهار این ضربه، مانع از کاهش اختلاف شد.

با این نتیجه، مس شهربابک با استفاده از شکست نساجی، فاصله خود با صدر جدول را به دو امتیاز کاهش داد و در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل، همچنان در کورس قهرمانی باقی ماند. شناورسازی قشم نیز با ۳۱ امتیاز در جدول ماند و همچنان پنج امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

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