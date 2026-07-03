نفت و گاز گچساران 0 – کاراگستر شبستر 1؛ سه امتیاز طلایی برای بقا
کاراگستر تبریز در هفته سیودوم لیگ آزادگان با شکست یک بر صفر نفت و گاز گچساران، سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه کسب کرد و موقعیت خود را در جدول بهبود بخشید.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار دومین روز از هفته سیودوم لیگ آزادگان، تیم کاراگستر تبریز موفق شد در دیداری خارج از خانه با نتیجه یک بر صفر از سد نفت و گاز گچساران عبور کند.
دو تیم در نیمه نخست بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و فرصتهای گلزنی چندانی روی دروازهها ایجاد نشد تا این نیمه بدون گل به پایان برسد.
با آغاز نیمه دوم، کاراگستر بازی هجومیتری ارائه داد و در دقیقه ۵۴ عباس زراعتکار در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما نتوانست دروازه میزبان را باز کند.
پنج دقیقه بعد، زراعتکار بار دیگر با دروازهبان نفت و گاز تکبهتک شد که ضربه او توسط سنگربان میزبان دفع شد، اما توپ برگشتی مقابل علی نجفی قرار گرفت و این بازیکن با استفاده از فرصت، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
در جریان مسابقه، اعتراض برخی هواداران منتسب به نفت و گاز گچساران نیز حاشیهساز شد و پرتاب یک بطری از سکوها باعث برخورد به بختیار حسینزاده، مربی کاراگستر، و ایجاد وقفهای کوتاه در بازی شد.
کاراگستر با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و جایگاه خود را خارج از منطقه سقوط مستحکمتر کرد. نفت و گاز گچساران نیز با ۳۱ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول باقی ماند.