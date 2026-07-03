نود ارومیه 1 - صنعت نفت 4؛ رویای لیگ برتر زنده ماند

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان، صنعت نفت آبادان در خانه نود ارومیه به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با نتیجه ۴ بر یک میزبان خود را شکست دهد.

شاگردان غلامرضا خلیفه بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴ روی ارسال میثم تیموری و ضربه سر رضا رضایی به گل نخست رسیدند.

نود ارومیه در دقیقه ۳۰ با استفاده از یک ضربه ایستگاهی و گل حسین شاوردی بازی را به تساوی کشاند، اما این نتیجه تنها چهار دقیقه دوام داشت و طالب ریکانی با حرکتی انفرادی و شوتی دقیق، بار دیگر صنعت نفت را پیش انداخت.

ریکانی در دقیقه ۳۹ نیز از روی یک ضربه ایستگاهی مستقیم گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری دو گله صنعت نفت به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز تیم آبادانی برتری خود را حفظ کرد و در دقیقه ۸۰، رضا رضایی با استفاده از دومین پاس گل میثم تیموری، گل چهارم صنعت نفت و دومین گل شخصی خود را ثبت کرد.

با این نتیجه، صنعت نفت ۵۴ امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر از سایپا، بار دیگر به رده سوم جدول بازگشت تا در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل، بیشترین شانس را برای حضور در پلی‌آف صعود به لیگ برتر داشته باشد.

نود ارومیه نیز با ۲۴ امتیاز در رتبه ماقبل پایانی جدول باقی ماند و شرایط دشواری برای بقا در لیگ آزادگان پیش رو خواهد داشت.

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