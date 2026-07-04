نبردی فراتر از برزیل و نروژ؛ داستان نیمار و هالند ادامه دارد

به گزارش ایلنا، ماجرا به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰-۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ جایی که پاری‌سن‌ژرمن و بوروسیا دورتموند برابر هم قرار گرفتند. در آن مقطع، هالند پدیده نوظهور فوتبال اروپا بود و با دو گل در دیدار رفت، دورتموند را با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رساند.

پس از آن مسابقه، مهاجم نروژی تصویری از خود با لباس دورتموند منتشر کرد و در پاسخ به یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشت: «پاریس شهر من است، نه شهر تو.» جمله‌ای که خیلی زود به سوژه رختکن پاری‌سن‌ژرمن تبدیل شد و واکنش ستاره‌های این تیم را برانگیخت.

در دیدار برگشت، نیمار خیلی زود دروازه دورتموند را باز کرد و پس از گلزنی، به شکلی کنایه‌آمیز جشن معروف مدیتیشن هالند را تقلید کرد. پاری‌سن‌ژرمن در نهایت با گل پابلو سارابیا و خوان برنات، ۲ بر صفر پیروز شد و با برتری ۳ بر ۲ در مجموع دو بازی، راهی مرحله بعد شد.

اما ماجرا به پایان مسابقه ختم نشد. بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن پس از سوت پایان نیز دسته‌جمعی جشن معروف هالند را تقلید کردند و نیمار در ادامه با انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«پاریس شهر ماست، نه شهر تو.»

این پاسخ، یکی از مشهورترین کری‌خوانی‌های سال‌های اخیر فوتبال شد.

نیمار بعدها درباره آن اتفاق توضیح داد و گفت:

«قبل از بازی به هم‌تیمی‌ها گفته بودم اگر گل بزنم، جشن هالند را تقلید می‌کنم. وقتی همه درباره‌اش حرف می‌زدند، مارکینیوش فقط گفت: "او را ول کنید؛ اگر گل بزند خودش می‌داند چه کار کند."»

حالا، شش سال پس از آن جدال پرحاشیه، نیمار و هالند بار دیگر روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ این بار در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶. دیداری که نه‌تنها نبرد دو مدعی صعود است، بلکه ادامه یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های شخصی فوتبال مدرن نیز محسوب می‌شود.

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