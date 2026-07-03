کباب، سلاح مخفی اسکالونی برای حفظ اتحاد آرژانتین
اردوی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با سنتی متفاوت همراه است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گوساله ممتاز آرژانتینی را به محل استقرار خود در آمریکا منتقل کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد کباب در برنامه آمادهسازی این تیم، جایگاهی فراتر از یک وعده غذایی دارد.
در هر مراسم، انواع غذاهای سنتی آرژانتینی از جمله چوریزو، دنده کبابی، انواع استیک و پروولتا (پنیر پروولون کبابی) سرو میشود؛ دورهمیهایی که هدف اصلی آنها حفظ اتحاد تیم، ایجاد فضایی صمیمی و کاهش فشار روانی مسابقات است.
این سنت تاکنون چهار بار در جریان جام جهانی برگزار شده است. نخستین کباب پیش از آغاز رقابتها و در شرایطی برپا شد که طوفانی شدید اردوی آرژانتین را تحت تأثیر قرار داده بود. سه مراسم بعدی نیز پس از پیروزی مقابل الجزایر، اتریش و اردن برگزار شد؛ اتفاقی که حالا به یک رسم ثابت در اردوی قهرمان جهان تبدیل شده است.
مسئولیت آمادهسازی این ضیافتها بر عهده دیگو ایاکوونه، سرآشپز باسابقه تیم ملی آرژانتین است؛ فردی که اکنون ششمین جام جهانی خود را در کنار آلبیسلسته تجربه میکند. با این حال، او تنها کسی نیست که کنار منقل میایستد. امیلیانو «دیبو» مارتینز، دروازهبان تیم، و حتی کلودیو «چیکی» تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، نیز گاهی در آماده کردن کبابها مشارکت میکنند.
اعضای کادر فنی معتقدند این دورهمیها فقط برای غذا خوردن نیست؛ بلکه فرصتی است تا بازیکنان بدون فشار تاکتیک و تمرین، در فضایی خانوادگی کنار یکدیگر باشند و انسجام تیمی خود را حفظ کنند.
آرژانتین اکنون خود را برای دیدار حساس مرحله یکهشتم نهایی آماده میکند و به نظر میرسد تا زمانی که نتایج مطلوب ادامه داشته باشد، این سنت نیز حفظ خواهد شد. در اردوی آلبیسلسته یک جمله بیش از همه تکرار میشود: «تیمی که برنده میشود، نباید تغییر کند؛ حتی اگر پای کباب در میان باشد.»