میامی؛ شهری که مسی فوتبال را به قلب آمریکا برد

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار آرژانتین و کیپ‌ورد در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، میامی بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی فوتبال به خود گرفته است. خیابان‌های شهر مملو از هوادارانی با پیراهن‌های آبی و سفید آرژانتین است و حضور مسی، این شهر را به یکی از مهم‌ترین مراکز فوتبال در آمریکا تبدیل کرده است.

از زمان انتقال فوق‌ستاره آرژانتینی به اینتر میامی در تابستان ۲۰۲۳، چهره شهر نیز تغییر کرده است. دیوارنگاره‌ها، آثار هنری و نمادهای مرتبط با مسی در نقاط مختلف میامی دیده می‌شوند و نام او به بخشی از هویت فرهنگی شهر تبدیل شده است.

در کشوری که ورزش‌هایی مانند فوتبال آمریکایی، بسکتبال و بیسبال سال‌ها محبوب‌ترین رشته‌ها بوده‌اند، فوتبال همچنان در حال گسترش است؛ اما بسیاری معتقدند حضور مسی این روند را شتابی بی‌سابقه بخشیده است. فروش بلیت مسابقات، ارزش تجاری اینتر میامی، میزان مخاطبان لیگ MLS و توجه رسانه‌های بین‌المللی پس از ورود او رشد چشمگیری داشته است.

کارشناسان ورزشی معتقدند مسی تنها یک بازیکن بزرگ نیست، بلکه به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده که توانسته نگاه مردم آمریکا را نسبت به فوتبال تغییر دهد. امروز بسیاری از گردشگران تنها برای تماشای بازی‌های او راهی میامی می‌شوند و فوتبال به یکی از جاذبه‌های اصلی این شهر تبدیل شده است.

در روزهای منتهی به دیدار آرژانتین مقابل کیپ‌ورد، خیابان‌های میامی بار دیگر میزبان هزاران هوادار فوتبال از سراسر جهان است؛ شهری که بیش از هر زمان دیگری با نام لیونل مسی شناخته می‌شود و بسیاری آن را «شهر مسی» می‌نامند.

حضور اسطوره آرژانتینی در آمریکا، فراتر از یک انتقال بزرگ فوتبالی بوده است؛ اتفاقی که به اعتقاد بسیاری، نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایالات متحده محسوب می‌شود و می‌تواند میراثی ماندگار برای رشد این ورزش در این کشور بر جای بگذارد.

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