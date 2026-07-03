درگیری در هتل تیم ملی مصر؛
تنش میان پلیس دالاس و اعضای کاروان «فرعونها»
ورود کاروان تیم ملی مصر به محل اقامت خود در شهر دالاس پیش از دیدار حساس مقابل استرالیا با حاشیهای غیرمنتظره همراه شد؛ جایی که برخورد نیروهای پلیس با هواداران مصری باعث تنش میان اعضای کادر فنی این تیم و مأموران امنیتی شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر که برای برگزاری دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل استرالیا وارد دالاس شده بود، هنگام ورود به هتل با ازدحام هواداران روبهرو شد. در همین لحظه، برخورد پلیس محلی با هوادارانی که قصد گرفتن عکس یادگاری با بازیکنان را داشتند، به ایجاد تنش انجامید.
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، و برادرش ابراهیم حسن در لابی هتل با یکی از مأموران پلیس وارد مشاجره لفظی شدند. در تصاویر، مأمور پلیس از آنها میخواهد عقب بروند، اما ابراهیم حسن با عصبانیت پاسخ میدهد: «مرا هل ندهید!»
براساس گزارش رسانههای مصری، علت اصلی این درگیری، برخورد تند نیروهای امنیتی با هواداران مصری بوده است. این رسانهها نوشتهاند که تعدادی از هواداران تنها قصد داشتند با بازیکنان تیم ملی عکس یادگاری بگیرند، اما مأموران پلیس با شدت مانع نزدیک شدن آنها شدند؛ موضوعی که با واکنش شدید ابراهیم حسن همراه شد.
در یکی از ویدئوهای منتشرشده، یک نوجوان هوادار تیم ملی مصر دیده میشود که تلاش میکند با محمود حسن ترزگه عکس بگیرد، اما پیش از رسیدن به بازیکن، نیروهای امنیتی مانع او میشوند و همین اتفاق جرقه آغاز تنش را میزند.
با دخالت سایر اعضای کاروان تیم ملی مصر و مسئولان هتل، درگیری خیلی زود خاتمه یافت و دو طرف از یکدیگر فاصله گرفتند. این حادثه در نهایت بدون بازداشت یا آسیبدیدگی پایان یافت و کاروان مصر برای ادامه برنامههای خود و آمادهسازی جهت دیدار مقابل استرالیا راهی محل استقرارش شد.