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از اسطوره تا چهره‌ای جنجالی؛ چه بر سر خوزه لوئیس چیلاورت آمد؟

از اسطوره تا چهره‌ای جنجالی؛ چه بر سر خوزه لوئیس چیلاورت آمد؟
کد خبر : 1808196
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در آستانه تقابل فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، خاطره نبرد فراموش‌نشدنی دو تیم در جام جهانی ۱۹۹۸ بار دیگر زنده شده است؛ دیداری که خوزه لوئیس چیلاورت، اسطوره دروازه‌بانی پاراگوئه، با نمایش درخشان خود تا آستانه حذف میزبان پیش رفت. اما این اسطوره امروز بیش از آنکه به خاطر دوران بازی‌اش شناخته شود، با مواضع سیاسی و اظهارات جنجالی‌اش خبرساز است.

به گزارش ایلنا، چیلاورت که یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال آمریکای جنوبی محسوب می‌شود، سال‌ها نماد تیم ملی پاراگوئه بود و با شخصیت کاریزماتیک، رهبری مثال‌زدنی و توانایی کم‌نظیرش در زدن ضربات آزاد و پنالتی، جایگاهی ویژه در فوتبال جهان به دست آورد.

او در جام جهانی ۱۹۹۸ یکی از عوامل اصلی صعود پاراگوئه به مرحله یک‌هشتم نهایی بود و تنها گل طلایی لوران بلان در دقیقه ۱۱۴، رؤیای تیمش برای حذف فرانسه میزبان را از بین برد.

اما سال‌های پس از خداحافظی، تصویری کاملاً متفاوت از چیلاورت ساخت.

در سال ۲۰۱۶ او به دلیل اظهاراتش علیه رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) و طرح اتهام فساد، از سوی دادگاه به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. با این حال، او هرگز از مواضع تند خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان با انتقادهای صریح از مدیران فوتبال و سیاستمداران خبرساز شد.

چیلاورت در ادامه وارد عرصه سیاست شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری پاراگوئه در سال ۲۰۲۳ نامزد شد، اما تنها ۰.۸۳ درصد آرای مردم را به دست آورد و شکست سنگینی را تجربه کرد.

مواضع او در سال‌های اخیر نیز بارها جنجال‌آفرین بوده است. اظهارنظرهای تند درباره مسائل اجتماعی، از جمله انتقادهای شدید از حقوق جامعه LGBTQ+، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از پاراگوئه برانگیخت و بسیاری از رسانه‌ها او را به اتخاذ مواضع افراطی و پوپولیستی متهم کردند.

با وجود این حواشی، جایگاه ورزشی چیلاورت همچنان در پاراگوئه خدشه‌دار نشده است. بسیاری از هواداران فوتبال این کشور هنوز او را بزرگ‌ترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال پاراگوئه می‌دانند و حتی دروازه‌بان فعلی تیم ملی نیز از انتقاد مستقیم از او خودداری کرده و احترامش را نسبت به این اسطوره حفظ کرده است.

به این ترتیب، خوزه لوئیس چیلاورت امروز شخصیتی دوگانه در فوتبال پاراگوئه است؛ اسطوره‌ای فراموش‌نشدنی در مستطیل سبز و در عین حال، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های خارج از زمین فوتبال.

 

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